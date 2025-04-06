星期透視／賴總統怎帶領國人走出雙準危機？

日前共軍在台灣周邊聯合演訓，對我港口、能源設施模擬打擊，翌日，川普宣布對台加徵關稅百分之卅二。同一時間遭受兩大超級強權的夾殺，說明台灣處理兩強關係的笨拙！

賴清德上台後，共軍已經兩次大規模圍台演習，外國專家認為性質已超過演習，而是模擬封鎖。令人不解的是，明知中共必將激烈反應，賴總統為何還在三月十三日頒布「賴十七條」，將對方定位為境外敵對勢力，什麼考慮使得總統不惜觸發台海危機？「賴十七條」對中態度強硬，有人認為兩岸進入「準戰爭」狀態，對內則加強管控，強制驅逐陸配出境，論者稱台灣已進入「準戒嚴」，賴總統如何帶領國人走出「雙準」危機？

首先，民進黨的所作所為，為的都是鞏固政權，自蔡英文二任以來，確保國會多數席次，躍升主要目標。賴總統元旦講話，要求加強反認知作戰，防止境外敵對勢力惡意滲透，旋即，執政黨立院總召舉行一人記者會，率先喊出大罷免；接著，內政部以違反國籍法解除前南投縣議員史雪燕公職；陸委會要求兩岸學術交流要思考兵臨城下的威脅；教育部宣布禁止我校與大陸統戰與國防有關的十個高校合作交流；銓敘部要求公務員須具結無中國身分證。柯建銘一句「不支持大罷免的都是匪諜」，將「賴十七條」強化國安控管的用意，表達得淋漓盡致。

其次，地緣政治的變化促使美國將中共列為頭號對手，台灣地位提升喊價籌碼增加，在蔡英文兩國論的基礎上，賴清德進一步自歷史和法律（如對兩岸國籍的認定）角度，深化兩國論的立論。然而，台獨主張乃是建立於中共不會動武的前提之上，而中共不武又必須美國背書，疑美等同台獨理想的終結，影響所及，只要國際友人表達對台海和平的關切，都被解讀為「民主抗中」。拜登任內，台灣的疑美論已甚囂塵上，面對川普對烏克蘭的壓迫以及千方百計挖角台積電，許多國人認為美國掏空台灣資源，疑慮空前。

第三，最近美國防部長赫塞斯訪問菲、日，重申對共同防禦條約的承諾，強化軍事關係以嚇阻中國威脅，報載美國防部的備忘錄也將中共併吞台灣列為優先項目。然而，相較於拜登多次公開表達出兵挺台的決心，川普上台後三次被問是否動用武力阻止中共占台，他的答案從「不評論」、「永遠不會說承諾防衛台灣」，到「中共攻台明顯是個災難」，迴避承諾出兵，國安官員也只強調美國反對改變現狀，協助台灣提升嚇阻能力。面對川普的執拗，美國的印太盟友開始倡議加強與中共之間的安全與金融聯繫，中日韓三國的自由貿易協議加速進行，賴政府的的國安空前險惡。

賴清德的政策一石三鳥可謂高明，一時之間民調也獲推升，但拉高兩岸對峙逼迫美方表態未必明智，與民進黨關係密切的全球台灣研究中心研究員馬明漢表示，台灣不可能將國防經費提高到ＧＤＰ的百分之十，表示川普政府對台已預留後路。根據國防部提供的資料，解放軍海上兵力早已穿出第一島鏈，跡象顯示美國逐漸將防衛圈拉回關島所在的第二島鏈；另外，將反共與台獨連接，也將弱化台灣面對中共展現武力的抗擊決心。

民進黨執政下，台灣的道路愈走愈窄，假如反對大罷免就是匪諜的話，反共這條路還有前途嗎？

（作者為文化大學國發與大陸所兼任教授、陸委會前副主委）