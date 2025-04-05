尹錫悅是賴清德的殷鑑

四日零時起，南韓警方發布全韓甲級警戒令，憲法法院周圍二百公尺內清除真空狀態，在這種「暴風雨夜」般的緊張氛圍下，憲法法院宣告就國會彈劾總統尹錫悅戒嚴案罷免總統，成為繼前總統朴槿惠後，現職總統遭罷免的第二位。

擁護尹錫悅當選總統的執政國民力量黨，與支持「未來總統」李在明的共同民主黨（簡稱民主黨），對此事的喜悲反應差異甚大。民主黨認為，憲法法院八位法官發揮良知與守護憲法精神，且可避免日後任何總統濫權與亂用戒嚴製造社會混亂和人民的對立；國民力量黨方面則指出，在國會「朝小野大」政治環境下，民主黨無所不為，幾乎讓尹錫悅施政無力，不得已才戒嚴想遏阻反對黨在國會的橫行霸道。

盡管八位法官的「政治色彩」與原提名單位各有不同背景，但是，此次對於國會指控尹錫悅的五項戒嚴罪名逐一審核，只要其中一項違背憲法與法律，就可作出尹錫悅去留的裁定。並且八位法官不得不考慮目前的社會輿論走向，如果讓社會繼續對立到不可收拾地步，很可能會引來北韓以武力再次發動第二次韓戰，赤化南韓變成共產國家，日後就奢談什麼民主自由了。

尹錫悅遭罷免在朝野爭吵中落幕。南韓依法要於六十天內舉行大選，以現前政局情勢來觀，再一次政黨輪替不無可能。回顧尹錫悅在十一次辯論期間，親自參加八次中都慷慨激昂地據理力爭，其主要理由不外乎是國會朝小野大結構，民主黨不僅任意刪砍總預算，並且隨時隨意彈劾政府官員，不幸，如今宣判出爐讓尹錫悅的一切主張化為昨日落葉。

說實話，戒嚴一詞，在韓人腦海裡早已忘卻，且是多年前軍人執政時期才能發生的事，尹錫悅是自作自受。宣布戒嚴之前，韓悳洙總理等人多數閣員一致勸阻總統，然而尹錫悅仍我行我素，堅持自己的一貫個性「我說了算」。

事後，尹錫悅卻在法官面前強詞奪理說，他的戒嚴與軍人執政時期的戒嚴不同，沒有發生流血事件，連美國都不相信，鬧出國際大笑話。

此刻回頭來看台灣。在治理國家方面，千萬不能兒戲，尹錫悅的戒嚴付出的國家體面與國際信任丟失等代價誠是賴清德的殷鑑；尹錫悅遭國會彈劾後再遭法院罷免，對賴總統和民進黨是一個警告。賴政府硬搞大罷免、宣布「賴十七條」，是否類似於韓版戒嚴的前兆？與尹錫悅是否僅有一步之遙？