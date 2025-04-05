自由社會 可貴在較寬廣的包容

三名陸配被控鼓吹武統，遭強制出境，引發言論自由的爭議。自由社會的核心理念是把每一個人都當成尊嚴的存在者，重視每一個人的生命、尊嚴和存在的價值，所以任何傷害生命、貶抑人格尊嚴的作為，都是自由社會的敵人，因此鼓吹戰爭絕對不可取。

但是自由社會也高度推崇言論自由，因為言論自由是自我追尋、發展和成長的必要條件，所以任何自由國家對言論都盡可能寬容。十九世紀英國哲學家彌勒在《論自由》中特別強調，即使是錯誤的言論也不應該打壓。

問題是：鼓吹武統是言論自由應該保障的領域嗎？

美國哲學家羅爾斯在《政治自由主義》一書，特別處理政治言論自由議題指出，美國的憲政學說史顯示，有三個確定的觀點是政治言論自由的核心範圍：一，沒有「煽動性誹謗政府罪」這種東西；二，除非特例，出版自由沒有預先的限制；三，㰻吹革命和顛覆性的學說完全受到保障。

羅爾斯指出，政治言論自由最主要的問題是鼓吹顛覆政府的言論，過去歷史中，美國最高法院一系列對這類問題的處理，其中最著名的就是霍姆斯法官的「明顯而且立即的危險」之判準。對於鼓吹使用武力顛覆政府的言論是否屬於言論自由的範圍，美國最高法院曾經有不同的見解，但是暫時終止這項爭議而且目前具主導性的原則是：「不允許政府禁止鼓吹使用武力或違法行為，除非此一鼓吹的目標是引發或產生立即的非法行為、而且很可能引發或產生這樣的行為。」羅爾斯認為，法官採用的這個原則優於以往的憲政學說。

羅爾斯對這類極端政治言論的觀察是：可能目前的基本結構在某些族群眼中是不正義的，他們覺得受到極大的迫害；由於表達他們苦惱的其他方式都失效，所以不惜採取如此激烈的手段，想要改變現狀。

如果從美國最高法院的標準來看，三名陸配即使鼓吹武統，似乎不會、也不可能引發或產生立即的武統行為，所以應該屬於政治言論自由保障的範圍。而羅爾斯的觀察則值得我們思考：我們當前的政治風向是否傳達了對「陸配」猜忌或不友善的訊息，使她們生活在不安和恐懼之中，武統論只是宣洩她們受壓抑的情緒？

必須強調，即使鼓吹武統是言論自由，也不是善用自由。如果依據彌勒的說法，自由的價值是使人能活出更好的自己；因此躲在鍵盤後面，利用言論自由惡意批判別人、亂貼標籤、抺紅抺黑的人，其實和鼓吹武統者異曲同工，都是濫用自由。

我們和美國不同，正面對政經實力強大的中共虎視眈眈，我們的自由隨時可能受到威脅。所以任何珍惜自由的人，對於鼓吹武統者一定是反感的；但是我們也許在批判和讉責之餘轉念想想：為什麼充分享受自由的人會期待威權統治、鼓吹武統？事實上，即使不鼓吹武統，台灣也有人對當前政治不滿，賭氣地說：「乾脆讓阿共仔來統治」。有智慧的政治領袖會把這些對中共不實的幻想當成一個警訊，不是在社會內部找敵人，而是反求諸己，努力找出問題的癥結，改變自己的政治思維和治理方式，這樣才能根絕分裂的言論。

自由社會可貴之處是：普遍具有較寬廣的包容度，也許對這些鼓吹武統的極少數，多點包容和理解，反而可以顯示出我們的寬厚和高度。