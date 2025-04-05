我們不知道的蔣介石先生

一九七五年四月五日，蔣介石先生在台北與世長辭，至今整整五十年。

蔣先生逝世時，巷祭野哭，猶在我們的記憶之中。史學家余英時先生指出，蔣先生的功業，早已昭昭在世人耳目，而他畢生努力的方向，及其在中國近代史上的全面意義，「將來的歷史家亦必有公正的論斷」。可惜的是，由於政治的強力干擾，公正的論斷尚未全面出現，非史學家的喋喋則擾人視聽，此時何處有清音？

「記錄紛紛已失真，語言輕重在詞臣，若將字字論心術，恐有無窮受屈人」。劉靜修先生所說的「詞臣」，就是古代隨侍皇帝身邊的文臣，有人秉承上意，厚誣異己，只為政治服務，不對歷史負責。到了現代，受害最深的領袖，就是蔣先生。為什麼？因為他是孫中山先生真正的信徒，既為中華民族主義者，又為中華民國守護者，不為利誘與勢劫，永保尊嚴與氣節，自然不為今天的擁權者所喜了。

蔣先生最大的功業，就是領導抗戰勝利，成為民族英雄。史學家唐德剛先生，與李宗仁和張學良是忘年之交，為他們寫回憶錄等，飽聞彼等對蔣先生的批評。結果，唐先生指出，蔣先生率全民抵抗強敵，生死無悔，百折不撓，終將頑敵驅逐，使國土重光。「他是五千年來的第一人，再沒有第二個」。史家與詞臣之間，我們的選擇自明。

一九四三年十一月，蔣先生偕夫人同赴開羅，與美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾會談，確定日本必須歸還我國東北，以及台灣澎湖。邱吉爾後來這樣形容蔣先生：「他那種沉著、嚴謹而有作為的性格，給我以深刻的印象。」邱吉爾稱頌蔣先生，是「新亞洲」的一位鬥士，惋惜他在一九四九年的挫敗，令人想起美國總統艾森豪的預言：「二十世紀最大的悲劇，就是中國大陸的赤化。」中共後來承認，中國有史以來最黑暗的十年，即為文化大革命，旁證西方領袖所言屬實。

蔣先生的另一貢獻，就是光復台灣、保衛台灣和建設台灣。一九三六年，他從廣東乘船，途經基隆，但台灣時為日據，不得其門而入。一九四五年初，他已預為綢繆，替光復台灣鋪路。從光復神州到光復台灣，他的志業一貫，且皆成功，成為中國現代史上，唯一統領過兩岸的政治人物。毛澤東面對台灣海峽，只能徒呼負負了。

一九四五年八月二十五日，日本業已投降，蔣先生在日記中，提及「本星期預定工作」，包括「接收台灣與東北部隊之指定」。郝柏村先生慨言，接收台灣的部隊如指派青年軍，其軍容及水準均高，當不致予台灣同胞不良的印象，甚或不致發生二二八事變的嚴重後果。事變發生後，他憂戚無已，採取懷柔的政策，有其儒家的背景，加上稍早訪台的好感，又思及兩岸隔離五十年，所以一再明令反對報復。相關檔案已公開，值得全面檢視。

一九四八年起，戡亂戰爭已呈劣勢，蔣先生開始規畫以台灣為復興基地。他深感貧窮為共產黨的溫床，因此首重改善台灣的財經，以免重蹈大陸的覆轍，其中包括台幣改制、黃金運台，並重用相關人才。他加強台灣的防務，訓練大量軍隊，確保台澎金馬，更帶來中華民國憲法，以及故宮文物等，使得台灣中華民國化，反對者後來也能當選總統，台北故宮則為台灣最美的文化景觀，為舉世所重。凡此貢獻，最後只能換來仇恨？

我在台灣出生成長，和大多數的同胞一樣，在蔣先生的保護下，免於赤禍，同享公平的教育，漸進的民主，以及飛躍的經濟，感懷不已。蔣先生逝世五十年之際，誠盼我們的下一代，知曉前輩的艱辛，學習謀國的忠誠，懂得做人的道理，共為台灣和中華民國的前途而努力。