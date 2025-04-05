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如何跟美方「嚴正交涉」降低關稅 賴政府撒幣補助外毫無對策

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美中關稅報復 美股道瓊再崩2200點、那指大跌5.8%進入熊市

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川普要搶錢 大國應聯合反制

聯合報／ 王亮／關務署前署長（台北市）

美國川普總統宣布對多數與美國有貿易逆差的經濟體課徵「對等關稅」。目前中國大陸已向ＷＴＯ對美提起訴訟，並宣布將對原產美國的所有進口商品加徵百分之卅四的關稅。至於台灣被美方課稅率為百分之卅二，筆者認為不合乎「情、理、法」。

川普課徵對等關稅，是依據美國「對等關稅法」規定，授權總統與外國協商以平衡貿易逆差。但這只是原則，在執行上，還是要基於「不公平貿易」、主要是高關稅、傾銷、補貼及非關稅障礙等，且須對個別品項提出具體事實。

過去美國常用貿易法的三○一條款，經調查確定事實後要求對方改善，如不改善就加徵關稅，對方如果不服可向ＷＴＯ尋求爭端解決。這次川普為求急效，由財政部擬定一個簡單的計算公式，馬上就公布要實施，各受害國如要報復，其關稅還要被加碼，此種行為違反法律正當程序，實不可取。

此外，川普此項作為，不像是在徵對等關稅。他的目的不少，包括要報復、要搶錢、要當談判籌碼、要壓迫製造業回流或移往美國等，這不像尋求平衡貿易逆差那麼單純。

目前各主要受害國，除中國大陸果斷採取反制措施外，其餘反應尚不強硬，除了怕關稅被再加碼外，恐怕還有其他顧慮。川習會談在即，台灣方面恐也有需納入考慮的因素。貿易戰如以一對一方式對應美國，除中國大陸較有實力折衝外，其餘各國，有些可能會忍氣吞聲，有些如果要談判，美國貿易代表署要應付多國協商，可能也會像財政部訂定加關稅的簡單公式一樣草率從事，要達到期望的目標可能有限。

ＷＴＯ成立的目的是要維護全球自由貿易，但是美國現在正準備退出，因認為ＷＴＯ不符合美國優先經濟政策的全球架構。美國已表示要暫停對ＷＴＯ出資，接下去還要再次捨ＷＴＯ爭端解決機制，自己動用私刑、揮舞大刀。在此危急的情況下，ＷＴＯ應與主要貿易大國聯結共商對策，而非坐視會員國被川普各個擊破，使全球經濟面臨大衰退。

對等關稅 川普 美國

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