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美對等關稅 台卻沒報復本錢
美國總統川普宣布對外國實施對等關稅，稅率最高者為柬埔寨的百分之四十九，最低者為紐、澳、星、英等國的百分之十，台灣為百分之卅二，相對較高。這個對等關稅的影響將是全球經濟動盪，台灣相關產業受害程度不一，但美國未必蒙其利。
依據美國白宮的說法，每個國家的關稅稅率，係以美國對該國年度貿易逆差總額（分子），除以該國對美國年度出口總額（分母），所計算出來的比率，此一稅率減半後即為對等關稅，此即為川普口中之「給予減半恩惠」。此一關稅稅率不是傳統思維課徵的稅率，以台灣為例，係美方將其對台貿易逆差，歸咎於台灣對美各種關稅及非關稅措施（貨物稅、進口檢驗、操縱匯率等）造成貿易逆差結果，而以貿易逆差總額代之計算出來之比率。
加徵對等關稅，對台灣外銷美國的產業，勢必產生關於外銷報價及競爭對手、美國需求彈性等的多元影響。例如一項出口產品，當其他國家的對等關稅較台灣低時，台灣產品將喪失價格優勢。若欲維持既有市場，而忍痛降低出口報價，出口企業的毛利率也隨之下降。
美國財政部長貝森特喊話，敦促美國貿易夥伴不要採取報復措施，以免引來進一步報復。行政院卓院長立即召開會議，作出「強烈不合理，將嚴正交涉」之官方立場，顯然已經不會採取報復措施。
以現階段台灣希望川普政府協助抗中之絕對優先政策，以及連台積電都對川普讓步而到美國投資設廠，台灣那來報復的本錢？企業只能各自因應，期望政府伸出援手。看來，水電價恐怕還要繼續凍漲或縮小漲幅。
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