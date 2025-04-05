台灣禁不起在誤判中迷航

美國總統川普上台後幾乎天天不按理出牌，搞得全球股市、滙市東倒西歪；然而，事實上，他的高度不確定性行事風格中，有一明確主軸：他建築商人的「一切向內看」的觀點和立場不變。結果是，治理國際大事愈治愈亂，損人又不利己。

川普四月二日在他宣稱的「美國解放日」重拳打出全球「對等關稅」措施，不但引起世界各國領袖的報復反擊，歐美亞等全球股市應聲重挫，完全超出他原先說的華爾街不用擔心的預期。例如他才宣布對等關稅措施時指鋼鐵、鋁、銅、藥物與半導體等暫列豁免項目，也讓受重擊的台灣看到了一絲希望；未料隔天川普卻又表示，「很快」就會對晶片和藥品課稅。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼抨擊川普的對等關稅，計算基準錯亂，瘋狂至極；另一得主史提格里兹則早在二月即預測，川普的經貿政策會讓美國、淪為「可怕的投資地」。

可怕的投資地，一語說中川普一切向內看的經貿措施可能導致的可怕的、瘋狂的後果。工商界有句令人會心一笑的流行語：政治人物是植物，沒有土地，他就沒有位子；企業人士呢？是動物，必須逐水草而居，放眼天下。

建築業是內需產業，川普換了屁股坐上總統大位，他的施政思維和做法卻仍然是建商視角，「美國再偉大」是拚命把產業和投資往美國市場趕，而不是按照國際分工原則跟別國合作。「非美國人」這個概念對川普來說沒什麼共鳴，但他忘記了這些人也正是購買美國産品或服務的消費者。

中歐加日等世界各國政府的報復反擊會對美國產生甚麼惡果呢？川普一向作為強勢慣了，他可能忘了，其它國家的消費者可以轉向他國購買，因為，所有民生消費品並不是只有美國生產，軍事武器也不是非美國不可。何況，大幅提高進口關稅也會立即導致美國的通貨膨脹，近日引發的消費者恐慌可為端倪。

賴政府如何因應川普這波的對等關稅重擊，絕對是今年施政的重中之重。賴政府已經輕易讓出台積電這張護國神山王牌，又一再誤判川普政府的決策模式，今後就別再一廂情願地抱川普大腿獻殷情了，好好讀讀美國貿易代表署三月釋出的對外貿易障礙評估報告吧！我們禁不起在大霧中迷航啊！