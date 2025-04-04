川普關稅戰風險 全球對美統一戰線

美國總統川普開徵「對等關稅」，全球譁然，在此同時，也宣布「國家緊急狀態」，顯示川普團隊心思縝密。前者意味川普將關稅當成「多功能且多元化武器」，既是外交談判的籌碼，又是推動「製造業回流」的利器，還是政府財政與貿易的「創收密碼」；後者除用以提高美國的競爭優勢，保護美國主權外，意在強化美國國家和經濟安全。

因此，必須把「對等關稅」與「國家緊急狀態」結合起來看其共振效應。一般來說，美國的關稅徵收權需由國會通過，不是行政部門可一意孤行。故川普此舉試圖利用「國際緊急經濟權力法」賦予總統的權力，繞過國會直接行使關稅徵收權。且值得注意的是，白宮文件稱川普擁有「修改權限」，將視情況提高或者降低關稅。有了「國家緊急狀態」及「國際緊急經濟權力法」，如同川普不必受制於國會的緊箍咒，而可以肆意使用金箍棒，達致徵收「對等關稅」目的。

外界對川普的「對等關稅」普遍感到擔憂，但川普和其團隊則是信心滿滿，他們的邏輯是，這將讓美國再次強大，雖然短期內會推高通膨，但長期將從全球關稅戰中獲益，預計十年將創收六兆以上美元，未來可用於補貼民生和經濟，消費者不用擔心通貨膨脹對生活的影響。

川普的底氣主要有兩個：一是美國為全球最大的消費市場，中、歐、日及新興國家等全球貿易夥伴都爭相對美國出口，短期內類似的替代市場及產品很難找到更替，在供應鏈未重組及在美生產下，使美國有了制約的關稅武器。二是川普認為過去在ＷＴＯ體系下，各國輸入商品到美國的關稅太低，美國已被占了多年便宜，必須「公平貿易」，儘管各國幾均反對，但最終會承認現實，並和美國談判達成協議。

川普發明關稅戰，並且賦予關稅前所未有的多元化新功能，甚至成了外交與經濟的新武器。關稅戰的三個邏輯，首先，傳統上關稅是貿易保護主義的工具，但像川普對全球大規模徵稅卻沒有先例。

其次，川普將關稅作為「制裁」的新功能。大舉開徵「對等關稅」前，川普對購買委內瑞拉及伊朗石油的國家，都曾發出徵稅威脅。若有國家進口委內瑞拉的石油，美國將對此國出口到美國的商品徵稅二成；如果再加上甫宣布的全球徵稅稅率，累計起來稅率將會很高。貿易與關稅制裁成了美國經濟的強力武器。

第三，關稅「武器化」成了重塑美國外交關係的工具。川普改從關稅下手，而不是從傳統的外交或戰略聯盟出發。這與美國是敵是友無關，川普用關稅手段重新計算雙方關係，在關稅談判中議論雙方外交關係。

不過，對美國來說仍有風險。若美國消費者先承受不了高通膨導致生活成本大幅提升或經濟衰退，將影響川普的民意支持度。其次是很多國家將集體應對川普的關稅戰，而不是和川普單打獨鬥；當形成「全球對美統一戰線」，美國或被孤立。

「對等關稅」是二戰後最高的關稅，逆轉數十年的貿易自由化進程。自由貿易隨著美國的退群，何去何從將取決於全球國家的反應，未來如何演化充滿不確定性，以貿易為導向的台灣經濟宜更加謹慎因應為宜。