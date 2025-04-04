關稅戰來了 大蕭條不遠了

在四月二日美國股市收盤後，川普在記者會上用非常難聽的字眼說，全世界過去幾十年都在搶劫、掠奪、強暴美國，因此四月二日是美國的「解放日」，美國將對所有的貿易夥伴課徵「對等關稅」，包括台灣，這是美國在一九三○年為了救高失業率加徵高關稅以來，第一次實施高關稅政策，然一九三○年的關稅壁壘使得全球景氣大蕭條更加惡化。

在川普宣布高關稅後，當天美國各大股市指數期貨都大跌，美國蘋果股票收盤後交易也大跌百分之六，ＧＡＰ股票更跌了一成二；美國股市恐慌指數大幅上升，全球各大股市大部分應聲大跌。本來川普團隊認為高關稅可以使得美元上漲，抵銷進口商品上漲及通膨壓力，可是事違人願，美元持續走低到今年以來的最低點。

川普認為美國的貿易赤字，主要是由於其他國家的不公平的待遇造成的；可是包括諾貝爾經濟學獎得主等許多經濟學家認為，造成美國貿易赤字主要的原因，是美國過低的儲蓄率，這個問題不解決，貿易赤字問題就無法根治。再者，川普不提美國也對不少國家有商品貿易順差，且不提美國對很多國家有服務業的順差，所以美國整體的商品貿易加上服務業貿易，整體貿易的赤字其實沒有一般人認知的大。

川普認為高關稅政策能給美國帶來每年七千億美元收入，因此可用來降稅、還國債，經濟學家們卻認為太過樂觀。川普高關稅的另一賣點，就是認為製造業會回流美國，能創造更多的工作機會；但要把供應鏈移回美國是件很耗時且不容易做到的事。川普驅離了許多非法移工，大大地惡化了美國缺工的情況；加上高工資，很多企業都表示縱使把供應鏈移回，也可能是採生產自動化，能創造的新工作機會很有限，更不要說美國的工資高，生產的產品也很難在國際上有競爭力。

目前企業還在觀望中，因為川普終究會下台，而要把生產線移回美國卻茲事體大；萬一作業到一半，川普的繼任者卻不延續川普政策該如何？所以是否加碼投資美國生產線，必須等到川普的「不確定變為確定」時，才會決定下一步；因此川普認為如此可使美國製造業恢復以往的榮耀，卻還有很大的變數。

歐盟先前就表示，不會主動挑起關稅戰；假如川普起頭，歐盟會重重反擊。在川普宣布「對等關稅」後，中國商務部也表示將會反制。照以往的經驗，其他受影響的國家均會有所反制，關稅戰無可避免，因此今年全球經濟成長前景不被看好。

由於台灣半導體也是川普點名的對象，台積電已大幅加碼投資美國，其供應鏈勢必更加外移，因此外資不看好台灣股市，大幅賣超台股，也造成台幣貶值。隨著台幣貶值，勢必也會增加輸入性通膨的壓力。

若如川普所言「對等關稅」是永久的話，全球經濟看低的機率大增，一般投資人要有風險意識，懂得趨吉避凶。