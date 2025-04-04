外交談判 市場開拓…應對美關稅戰

美國總統川普於美東時間四月二日宣布，對台灣輸美產品課徵百分之卅二關稅，涵蓋包括食品、農產品、電子產品、機械設備等類別。目前僅半導體、藥品、貴金屬、能源產品暫時獲得關稅豁免。台灣半導體產品之所以暫被豁免關稅，主要在於全球供應鏈中的關鍵地位，特別是台積電等企業在先進製程方面的技術領先，使美國高科技產業高度依賴台灣供應。

為確保自身科技產業穩定，美國選擇暫不對台半導體產品課徵關稅，以避免影響蘋果、輝達、超微等美國企業。此外，日前台積電千億規模的在美投資計畫也是關鍵因素，美方希望維持良好合作關係，以確保技術轉移與供應鏈安全。未來美國可能進一步要求台積電及相關供應鏈企業擴大在美投資，長期而言，台灣半導體產業需在美中競爭中尋求平衡，才能找到產業的生存之道。

至於遭加徵關稅的產業之因應對策方面，民生相關產業如家用電器、電子產品將因價格上升而降低美國市場競爭力，影響出口訂單與產業就業。日常消費品（如食品、飲料）價格上升，可能減少在美國市場的銷售量。這些產品受關稅影響後，售價將提高，可能導致美國進口商轉向其他供應國，如東南亞或南美國家，進一步削弱台灣產品在美國市場的競爭力。

政府應透過外交途徑與美方交涉，爭取食品與農產品減免關稅，如類似半導體豁免的模式。訴諸ＷＴＯ或區域經貿組織，強調台美經貿關係的重要性，以尋求關稅調整或補貼機制。提供產業補貼與轉型支持，設立出口企業補助計畫，短期內減緩因關稅造成的價格上漲影響。鼓勵食品、農產品企業進行產品升級，提高附加價值，以減少價格敏感度。

透過政策補貼與行銷資源，鼓勵企業深耕內需市場，減少對美出口依賴、加強對東南亞與中東市場的出口拓展，分散風險。

餐飲製造相關企業策略則包含價格與成本調整，尋找更具成本競爭力的原物料供應商，以降低生產成本，並重新評估定價策略，調整產品規格以降低關稅負擔。強化品牌價值，將產品定位為高端或特殊市場，如有機食品、高級海鮮，降低價格敏感度。

研發符合美國市場需求的新產品，例如健康食品、環保包裝等，以增加競爭力。除傳統大型進口商外，積極開發美國本地零售通路、電商平台，減少中間商層級，以吸收部分關稅影響。同時利用跨境電商模式，直接銷售至美國消費者，以降低關稅影響。

若美國市場關稅持續上升，台灣連鎖加盟企業可考慮開發東南亞、歐洲、中東等市場，減少對單一市場的依賴。例如，台灣咖啡及茶飲品牌可進一步布局英國、日本、阿聯酋等對珍珠奶茶需求高漲的市場。

此次美國對台灣課徵百分之卅二的關稅，對食品製造、餐飲連鎖加盟與農產品出口衝擊尤為明顯。政府應積極進行外交談判、產業補助與市場開拓，而相關企業則需加強品牌升級、成本控管及銷售通路多元化，以降低關稅對營運的影響。唯有政府與企業共同努力，才能在貿易變局中找到生存與發展的機會。