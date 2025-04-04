重啟「苦撑待變」的國家戰略

民國以來，每逢巨變，必須要有極高智慧的國家戰略，才能救亡圖存。七七事變後，蔣中正委員長決定抗戰到底，以空間換取時間，從此展開「苦撐待變」的戰略，此一「待變」的戰略，在日本進攻珍珠港時實現，最後獲得勝利。可惜戰後蔣氏採取先剿共再經濟復建的戰略，結果剿共失敗亦導致大陸失陷。

政府一九四九年遷台以後，蔣中正總統的戰略是，先建設台灣再反攻大陸，此一戰略未能完成，蔣氏即齎志而沒。但蔣經國總統則通勢達變，在戰略上決定政府先在地化，所以先有十大建設，再有經濟奇蹟，再有政治民主化。民進黨組黨時，根據當時戒嚴法，人民尚無集會結社權利，所以其下屬請示是否依法取締，總統拒絕並說：「使用權力容易，難就難在曉得什麼時候不去用它」。後來他又在國民黨高層會議上表示：「時代在變，環境在變，潮流也在變」。翌年七月，他決定取消戒嚴，他說：「我們戒嚴已經四十年，台灣同胞還能夠容忍，…很不容易了，我們應該有所改革才對」。個人當年四月赴行政院新聞局服務，奉命於翌年一月開放報禁。在籌畫期間，從未接獲一字一語指示，充分授權，可見經國總統對開放言論自由的決心。

撫今追昔，深知一國在危難時的戰略正確與否，決定勝負。台灣目前的戰略選擇有四：

一是倚美。但美國是否可恃？個人認為必須要綜合歷史教訓。一九四○年代國共內戰，由於我們內戰失敗，美國最後撒手了之。一九七○年代，美國為了聯中制蘇，還是與我斷交。展視當前美、中、台三角關係，在美國國家利益至高之下，所謂協防台灣，其變數無法估計。即以烏克蘭戰局為例，拜登總統給予支持，川普則擬撒手。這證明希臘哲學家修昔底德的名言：「強者作其所能為，弱者只能接受其所必須」。

二是抗中。以兩岸各類國力之對比，在人類歷史上，還未見在對比如此懸殊下，還有勝算之先例。

三是獨立。這並非有何不可，只是我們願否付出代價？美國尋求獨立，先經獨立戰爭，美國南方尋求獨立，內戰失敗而終。

四是苦撐待變，重新採取抗戰時期的戰略。大陸歷經土改、大躍進、文化大革命等卅年的浩劫之後，無人料及會有鄧小平掀起改革開放的浪潮，四十餘年來已獲得傲人的成功，但台商及台資對此貢獻有目共睹。個人認為，大陸在豐衣足食之後，總會想在個人自由及政治民主上有所嘗試，正如台灣歷經四十年戒嚴之後所走的道路。屆時，也許會有另外一個鄧小平出現，在政治上採取改革開放之路，屆時台灣自由民主經驗可供大陸參考。也許人有認為這是夢想，但人及國家都因夢想而偉大，為何大陸不會？

個人呼籲，我們重新採取抗戰時期「苦撐待變」的戰略。一方面盡量改善我們民主運作的弊病，化解族群的恩怨，以示自由民主制度之可行；二方面，除繼續三通外，應擴大民間交流（尤其學生就學），凝聚善意及感情；三方面，靜待大陸逐漸走向自由民主。在民族同根、文化同源及合則兩利的潮流下，兩岸終有和解及融合之一天。