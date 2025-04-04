川普稅來襲 賴政府別只想政治

美國川普政府廣課基準關稅和對等關稅，在亞太區域，從被加徵的稅率以及整體出口至美國的比重觀之，台灣是卅二（關稅）／廿三點五（出口比）；越南是四十六／廿八；泰國卅六／十七；南韓廿五／十八；日本廿四／十六；菲律賓十七／十六；新加坡十／八點五。而中國大陸是以之前的百分之廿關稅為基礎，再加百分之卅四，其對美出口比重則約為百分之十四點五。

在亞太主要貿易方之中，台灣被加徵的稅率高，算「重災區」。這時，台灣的高對美貿易出口占比就變成民進黨政府的「負擔」了。

雖說自台輸美貨物中，有些是世貿組織複邊協定下得享免稅的資通訊、半導體、電子零組件產品，但也居輸美大宗的汽車零件、工具機、機械設備、運動用品等，立刻面臨「川普稅」的風暴。

前述的資通訊與半導體電子產品產業也不能輕忽，因為美官員稱會考慮對這些產品徵稅。而且，川普在宣布這次加稅措施時，又一次提到台灣之前奪走美國半導體和電腦產業。

前幾天，卓榮泰院長代表政府宣稱：政府有準備、風險可控管、對產業有支持。二日深夜，他在臉書上說，已準備把近來研判、分析、討論、對應的各個面向和策略告訴國人，「請安心入睡」。面對將於本月九日生效的美對台加稅，這種信心喊話該被公開檢視了。

所謂的政府有準備，究竟是準備了各類文宣，還是適當的政策與工具？兩者都應該，但箇中比重如何？如果政府決定對美大幅降稅，或大型企業紛紛赴美投資或設廠，對台影響頗大，政府真有準備？行政院於昨日指示幕僚單位立即盤點不合理及不公平之處，現在才去盤點預期會發生的風險，到底準備好了沒？最近民進黨政府有好好準備的是，鋪天蓋地用真假訊息痛批藍白立委刪除或暫時凍結總預算，以及民進黨針對國民黨區域立委所謂的「大罷免」。它們讓人感受不到真的已準備好應對「川普稅」了。總之，這幾天便見分曉。

所謂的風險可控管，不出風險迴避、風險轉移、風險承擔（風險保留）、損失控制等四大方法。目前風險已無可迴避或轉移，只剩下風險承擔和損失控制。若要風險承擔，行政院去年八月便已送立法院審查的一一四年度中央政府總預算，似並無預留足夠可助受衝擊產業的預算，所以只能從其他可能的地方找財源。若要損失控制，事前降低風險的工作顯已失敗，川普政府毫不買帳，僅剩事中與事後的控制，但目前只聽到宣傳口號。

所謂的對產業有支持，前述的汽車零件、工具機、機械設備、運動用品等產業，會否得到跟政府對半導體電子產業一樣的關注？如果有租稅抵免與輔導轉型等補貼，夠多、夠及時嗎？

蔡英文執政時「區域全面經濟夥伴關係協定」生效，我石化、機械、紡織等產業大受衝擊，但當時的經濟部長竟稱其自由化程度較低，對我短期影響比較不大。如果這次政府又出現這樣的「支持」，或端出的政策和作法顯然是急就章，甚至對美交涉時有損國格，相關官員不僅應受檢討和懲處，而且也應自省，別再想政治、要想政策才是！