鍾案衝擊司法 更是政治危機

連一鮑魚前負責人鍾文智棄保潛逃、民眾黨前主席柯文哲被羈押至今，柯案與鍾案皆涉及政治與金權的爭議，但兩人下場大不同。對賴政府而言，柯案與鍾案構成司法衝擊，更是政治危機，人民還能信賴民進黨所謂的司法改革嗎？

鍾文智的律師多為資深法官。台灣的司法環境，迥異於美國的司法實務，美國是優秀的律師被選為法官，而中華民國則剛好相反，司法官退下來改當律師，卻不時會傳出一些脫軌之事。前者讓資優的律師們，能夠有機會替社會公眾服務，據以維持司法的公正性，至於後者卻可能有副作用，法官退下來當律師，不但造成司法資源的浪費，同時讓退下來的法官，以其過去判案的經驗，據以「拓展業務」。

如此一來，當過法官的律師們，比起只有律師經驗的律師更吃得開，畢竟只有他們知道其中的門路，知曉每個法官對於爭議問題的見解，從而投其所好；同時針對個別法官的特定見解，完全投其所好，當然在訴訟的攻防方面有所助益。然而如此一來，整體的司法思維發展方面，確實讓人不敢苟同。

正因如此，司法官退下來改當律師，遠比一輩子當律師的人還吃得開，卻未必是好現象。本來，橋歸橋、路歸路，兩者不能混為一談，但毋庸諱言的是，現行體制之下，法官或檢察官退下來當律師的模式，確實產生許多偏差，有值得檢討之處。否則中華民國的司法始終暮氣沉沉，鍾文智棄保潛逃不會是最後一例，恐怕永遠成為大家的噩夢。