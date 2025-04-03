哦！原來共諜就在民進黨

前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓疑遭中共滲透，換取數百萬紅錢，大方外洩機敏資料被移送法辦。這不禁令台灣人民驚呼：怎麼共諜就在民進黨？從前前後後擔任許智傑等四位綠委的助理，到民進黨自爆正在內部清查更多涉案助理。國民黨立委羅智強再爆料，賴清德任副總統時的諮議疑似共諜，目前涉案並已遭收押，總統府至今避而不答。可見民進黨是披著羊皮的狼，把自己包裝成反共，就沒有人敢質疑執政黨「親共賣台」。

民進黨親共更有以下論據，一是執政縱放共諜。重病亟待手術動刀的柯文哲，坐在輪椅上都要上銬。危害國安巨深的盛礎纓，最後竟只以廿萬元交保。是不是民進黨要如法炮製鍾文智一案，棄一億保釋金都能成功潛逃，何況廿萬？這段空窗期，小則串供滅證，大則安排潛逃。又，盛礎纓主導罷免藍委活動，是不是受到中共指示來擾亂台灣？同時游錫堃、許智傑，都有透過共諜助理勾串中共的可能，這些焉能不查？

二是感情藕斷絲連。曾任立法院外交國防委員會召委的綠委趙天麟，前年十月才被爆料與陸籍女子外遇。迄今為止，趙天麟是否有外洩我國外交國防機敏資料？該陸籍女子遭爆為統戰組織盟員，是否有造成國安疑慮？民進黨籍助理更協助其入境，是否為假簽證？這些，民進黨始終沒給人民一個交代，甚至變本加厲又聘請同樣被爆出有陸籍情人的曹興誠，擔任總統府全社會防衛韌性委員會顧問。

最後是關係金流密切。日前罷免綠委張宏陸已進入二階連署，罷團「走投無陸」指出張宏陸全家都在大陸做生意，並有家人疑似申請大陸的「台灣居民居住證」，大賺人民幣。陸委會卻不敢清查張宏陸家人是否領證，張宏陸則間接承認，親人在大陸經商與他無關。民進黨黨團總召柯建銘兩子，均被指曾參與或投資與中國大陸相關的公司，在大陸賺了錢，回台再捐給民進黨政治獻金，皆有相關資訊可查。

民進黨與中共盤根錯節，諜影重重。反觀在野黨類似案件幾近為零，在大陸交流公開透明。希望大罷免不要抗中保台喊了半天才發現：啊，原來共諜就在民進黨！