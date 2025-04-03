鍾文智棄保潛逃／司法變「私法」 豈能法官評鑑了事

連一鮑魚老闆鍾文智，涉嫌炒作TDR遭判卅年五月定讞，卻在判決確定後棄保潛逃。惟去年十月，台中高分院加具二千萬元保證金以停止電子監控，在立委黃國昌質詢時發現，竟無任何裁定，而是三月底才以略式裁定公開。司法院雖已將審判長與受命法官移送法官評鑑，但如此荒誕行徑，恐也有涉刑法。

根據刑事訴訟法，當被告停止羈押時，可對之施以適當之科技設備監；且若要變更、延長或撤銷，法院都必須以裁定為之；若因當庭聲明而為裁定，亦要經言詞辯論，並應宣示及告知理由，且於之後，要將原本交由書記官製作書面及送達於當事人，以能使其有抗告機會。

惟在鍾文智案，於去年第二審遭重判後，因尚有第三審程序要走，就須決定替代羈押之手段是否該為變更或撤銷。故在去年十月中，台中高分院雖延長限制出境之期間，卻以保釋金提高至總額一億元來為防逃之保證，並因此撤銷電子監控。惟此既未經辯論、也無當庭宣示，更無裁定書，檢察官無從提起抗告，被告卻因此解除電子監控，就讓人有可乘之機。尤其若以所謂審理單當成是裁定，於現今才以罕見的略式裁定充數，就視法律為無物，致使「司法」變成「私法」。

如今，雖有所謂略式裁定書之補正，但如果當初，就無依法為裁定，即裁定根本自始不存在，如此的略式裁定書之製作者，即合議庭法官，就涉及刑法法定刑為一到七年有期徒刑的偽造公文書罪，因為公務員身分，還得加重其刑至二分之一。其次，面對被告因解除電子監控而於判決確定後逃亡，是否也涉及刑法一到七年有期徒刑的公務員縱放人犯罪呢？

由於現行的縱放人犯罪，僅限於依法逮捕或拘禁者，並不包括保釋被告，致不會因此有縱放罪問題。從此也凸顯，在二○一七年的司改國是會議曾決議在刑法增加棄保脫逃罪，或可藉此案加速立法。

再來，針對法官的濫權違法，也必碰觸法定刑同樣為一到七年有期徒刑的枉法裁判罪。此罪，雖自刑法制訂時就已存在，但除因必須是故意外，還因法條文義，法官本就有解釋空間，致使枉法裁判罪鮮少被適用。只是鍾文智案對於裁定程序，基本上屬技術性規定，並無太大的解釋空間，且若要說是無心之過，不就代表法官對於日常行使的法律規定不熟悉，這反讓人對司法者的法律專業，感到極度懷疑。

而如此詭異的過程，實也會涉及貪汙治罪條例的圖利罪之問題，由於此罪的刑期至少五年有期徒刑起跳，且不以公務員有收受不正利益為要件，只要明知違背法令而圖私人不法利益即足以成立。故鍾文智的解除電子監控而脫逃案，自也會碰觸到圖利罪紅線。

總之，對鍾文智案的事後懲處，恐不能僅是法官評鑑，而應是由檢察機關為刑事偵查。畢竟，司法威信早已處於懸崖邊，自不能是藉由自律調查來了事。