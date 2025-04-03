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川普2.0步步進逼 對陸短空長多

聯合報／ 黃健群／工業總會大陸處處長、大學兼任助理教授（台北市）

認為全世界都敲美國竹槓的川普，將宣布對所有國家實施對等關稅，以重塑全球貿易。雖然關稅內容尚未可知，但各國包括台灣無不嚴陣以待。然而，相對來看，北京當局反而顯得淡定；甚至認為川普此舉，將為大陸創造新的發展機遇。

雖然貿易戰2.0看來針對全球，但顯然大陸仍是美國主要目標。北京當局認為，自歐巴馬重返亞洲戰略後，美國即視大陸為戰略競爭對手；川普1.0以來美國對大陸的貿易戰、科技戰，不只是為了縮減貿易逆差、打擊大陸產業；更是為了改變大陸政治體制。亦即對北京當局來說，美國經貿政策的工具化，基本上只是和平演變的前奏曲，因而沒有妥協的空間。

川普2.0的關稅政策，勢必對大陸造成一定衝擊。為規避關稅風險，以美國為市場的在陸企業必須進行供應鏈重組，將影響外資投資大陸意願；外貿、外資的不振，對大陸民眾消費及就業市場亦是嚴峻考驗。此外，為實踐科技強國，大陸「新型舉國體制」下的科技自主創新如何轉化為經濟動能，也是北京當局要面對的課題。

然而，面對川普2.0的步步進逼，北京當局認為，對大陸反而是短空長多。

首先，大陸已降低對美出口依存。根據大陸官方數據，美國占大陸出口從二○一八年的約十九．三％，下滑到二○二四年的十四．七％，雖然對美貿易順差仍達二九五四億美元，但北京當局認為，在關稅壓力下美國仍向大陸進口商品，意味著大陸多年來累積的供應鏈韌性短期內難被取代。

其次，貿易戰、科技戰反而加速大陸的科技自主創新與產業升級速度。原本大陸高度依賴以美國為主的高科技零組件，但美國加大科技封鎖與出口管制後，大陸產業升級被迫加速；例如晶片自製率從二○一八年到二○二四年增加近一倍。最後，北京當局認為，相較美國，大陸具有制度優越性，政策也具一貫性，因此中美博弈的關鍵在保持「戰略定力」。

基於上述認識，北京當局必定以三大面向反制川普2.0的關稅戰：一是實施相對應的制裁，包括對美加徵關稅、關鍵礦物的出口管制、反壟斷調查等。二是加速簽訂雙邊、多邊經貿協定，持續推動區域經濟整合，加速建構一個非美的經濟全球化市場。三是持續開放大陸市場，以吸引更多外商投資。並透過加大政府投資、提振消民眾消費激發市場動能，帶動更多民企投資以強化內循環。

大陸的反制效果如何仍需時間檢驗，但值得注意的是，對北京當局來說，川普的貿易保護主義思維不僅是一種戰略退卻，更意味美國將不再扮演全球秩序的維護者。因此，可預見大陸將加速內外雙循環以帶動新一輪的經濟全球化，以此強化更大的國際話語權。

川普2.0會如何發展猶未可知，但對善於辯證思維的北京當局來說，卻已思考如何從危機中創造機遇。要如何務實評估美中實力變化帶來的全球秩序巨變？將是台灣無法迴避的艱難課題。

北京 川普 美國

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