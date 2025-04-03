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中共弄拳 我耍嘴皮
國防部發言人孫立方表示：中共在「愚人節」軍演，到底能對台灣民眾傳達什麼訊息？令人保留。
中共大規模軍演所要傳達的訊息，何須再問？我國防部強調軍演發動日是「愚人節」，反有揶揄之味。或許國防部企圖以輕鬆的態度示於國人，以減輕民眾恐慌。然而中共的軍演規模、樣態，絕不會因為我們的輕忽，而有絲毫的減低。
兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。代表國家最高防衛機構的發言人，就是代表政府的態度，不容以輕佻的語氣談論國之大事。
兩岸之間的情勢，需要兩岸領導人發揮高度的智慧解決。國防部切莫放任發言人逞一時口舌之快，以輕佻態度示於媒體，傳達錯誤的情勢氛圍給國人，也降低了全民防衛的意識。
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