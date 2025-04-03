海峽雷霆 演練精打擊要

繼前日聯合軍演後，昨天解放軍東部戰區在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆二○二五A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。有別於前日解放軍重點在演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等多向抵近行動，「海峽雷霆二○二五A」代表對台軍事行動的升級，最具體的作為就是對台進行查證識別與驅離，這代表對台軍事行動，從原先三月的「步驟一」─作為部隊集結的聯合戰備警巡，到「步驟二」─「聯合利劍」類型的對海對陸打擊，再到直接進行驅離與攔截查扣的「海峽雷霆」，可看出解放軍軍演背後對台戰略步驟與演訓過程。

在「海峽雷霆二○二五A」演習中，可以看到許多科目都是針對我國海上交通線而來。在海峽的中、南部進行封控，這邊應是以海警做為執行的主力。事實上，在中國的行動代號中會使用「雷霆」應與執法項目有關，更代表演習的威懾性。需注意的是，在日前的金廈海上衝突後，北京便積極運用海警做為對台封鎖的主要角色，最主要的原因在於海警具有海上執法單位的身分，在進行封控時，可以強調對台灣船隻及台海具有執法權與管轄權，更能對國際表達一個中國原則。因此在聯合利劍演習中就可以看到北京對中國海警的運用。

值得注意的是，在目前公布的訊息中，解放軍山東號航艦編隊所搶占的區域，北可以威脅台灣及琉球群島，南則是面對菲律賓，為重要的戰略位置。但在代號「海峽雷霆」的演習中，並沒有提及在西太平洋的山東號，而是將行動聚焦在海峽中南部的海軍與海警聯合封控。「海峽雷霆」沒有提到航空母艦及其他區域的解放軍艦船，代表該行動中不會有封控以外的兵力參與。

此外，在解放軍軍演的代號中有「聯合」相關的演訓，其強調的就是跨兵種的聯合作戰。因此若「海峽雷霆」只有在特定區域中進行操演，而非具有全局觀的整體作戰計畫，代表其可能只是「聯合利劍」底下的其中一個子計畫，主要任務是封控台海。

「海峽雷霆」中雖然有遠程火力實彈射擊演練，但強調的是對模擬目標進行精確打擊，代表其目的不是要對該海域進行封控打擊，而是側重於實彈射擊的操演過程，這也是在海峽雷霆演習中所強調的精打擊要能力。這也證明「海峽雷霆」演習的層級應是高於「聯合戰備警巡」，但應不會高於「聯合利劍」。

解放軍軍演有其層級之分，從飛越台灣的飛彈試射到日益頻繁的聯合戰備警巡，都因應不同事件，但也會因局勢而有新的名詞運用與變化。這代表未來解讀解放軍的行動須從演訓項目的廣度及時間軸的深度，對解放軍的相關作為進行整體分析，更需從連環計的角度整合評估解放軍不同的行動，而非只有零散單元的觀察，這都是未來進行解放軍研究可以注意的方向。