科技人文聯合講座／生命總會找到自己的出路

今年元月，法國廣播電台訪問我，問道：「美國防堵中國，是否會阻擋中國AI的發展？」我回答：「不會，因為生命會找到自己的出路。」幾天後，中國的DeepSeek宣稱，能以極少的AI硬體算力達到OpenAI GPT的效能。消息傳出後，市場對美國AI企業的競爭優勢產生疑慮，導致輝達當天股價暴跌一成七。

這讓我想到《豐父》（Rich in Mind）書中提到的一句話：「有錢做事不算本事，要有『沒錢也能做事』的真本事。」意思是，即使資源有限，也要發揮最大效益，以小搏大、以少勝多，做到四兩撥千斤，而非千斤撥四兩。

美國試圖透過限制算力來遏制中國在尖端AI領域的發展，但DeepSeek在受限的環境下，仍成功實作大型語言模型，證明技術創新的多種可能性。Google AI 實驗室執行長Demis Hassabis表示，DeepSeek採用的許多技術最初來自Google團隊的研究，因此可以說OpenAI和Google代表技術創新（Deep "Mind"），而DeepSeek則體現工程優化（Deep "Seek"）。DeepSeek必須專注於技術優化與高效能算法，以在受限的計算資源下達到最佳效能，這恰恰反映了不同的技術發展策略。

美國內部有人將DeepSeek的成功類比為冷戰時期的「史普尼克危機」（Sputnik Crisis），並希望藉此促進檢討與反思，催生出類似阿波羅計畫的AI競賽。然而，這種歷史類比可能忽略了一個關鍵事實：美國贏得太空競賽，並非因為大幅加碼自身資源，而是因為蘇聯太空計畫的核心人物科羅萊夫（Sergei Korolev）意外去世。

科羅萊夫在極端艱困的條件下帶領蘇聯航太發展，讓蘇聯率先發射第一顆人造衛星、送第一隻太空狗進入軌道、派出第一位太空人，甚至培養了第一位女太空人（她原本是一名工廠女工）。然而，就在蘇聯準備邁向登月目標之際，科羅萊夫因痔瘡惡化，在接受手術時不幸去世，導致蘇聯航太計畫陷入混亂，美國才得以後來居上。換言之，《豐父》那句話的奧義提示我們，勝負不僅取決於資源的大量投入，還受到關鍵人物與組織穩定性的影響。因此，如果將DeepSeek比擬為登月競賽的歷史教訓，並認為只要不斷增加資源就能獲勝，這可能是對歷史的誤判。

同時部分觀察家認為，DeepSeek崛起象徵中國AI戰勝美國AI。然而，Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）指出，這場技術突破不應被狹隘地解讀為國家競爭，而應視為開源（open source）AI模型逐漸超越封閉（proprietary）AI模型的證明，這是一種更健康的視角。

從更長遠的角度來看，AI的發展不僅是一場技術競賽，更是文化價值的映照。中美若合作，我們將看到趨於同質的AI技術發展，促成兩種文化的部分融合；若對立，則可能見證兩條截然不同的AI發展路徑，凸顯文化分歧。

一百年後回首這場競爭，人們或許不會只記得誰勝誰敗，而是見證了不同技術與文化價值如何塑造AI的未來。AI競賽最終不只是科技之爭，更是人類思維模式的競逐，尋求生命的不同出路。（作者為前科技部代理部長）