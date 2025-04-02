終止全面罷免 為國共創未來

府會黨惡鬥愈演愈烈，立法院通過法案及總預算案，執政黨頻頻聲請覆議、釋憲；「非核家園」導致供電成本高於電價，造成台電財務黑洞，連年調漲電價衝擊物價及民生，三月電價費率審議會通過暫不調漲，那十月呢？能源政策是否應檢討修正？賴總統宣布「賴十七條」，明指中國大陸是「境外敵對勢力」，備戰動員、演習，人心惶惶；稅收超徵是否還錢於民、財劃法修法亦爭議不休。民進黨為取得國會多數發動大罷免，行政團隊街頭宣講，猶如發動全面內戰，造成社會動盪不安。

在絕大多數民主國家中，行政、立法、司法三權分立，相互制衡。行政權推動政務須依法行政；立法權代表民意制定法律、依法監督；司法權依法審判，嚴懲違法失職。我國憲政體制中，行政權採雙首長制，行政院長由總統直接任命不須經立法院同意，惟閣揆仍須赴立院做施政報告並率各部會首長備詢。完全執政的政黨，總統若兼黨主席，常導致黨意凌駕民意，立法院成為行政院立法局，未能真正代表民意監督行政權。長期完全執政，則易造成官僚主義、權力傲慢、行政效能不彰甚或貪汙腐敗，破壞三權分立制衡機制。

二○二四年總統及立委大選，賴清德總統得票不過半，以相對多數取得執政權，國會立委席次亦三黨不過半，民意不希望長期完全執政、國會朝大野小，冀望強化國會對行政權監督制衡機制。執政者已取得執政權，掌握國家資源，應「謙卑再謙卑」接受選舉結果，尊重憲法賦予立院的立法權及監督制衡職權，多協調溝通以做好施政。不能習於多年完全執政，為政黨利益頻頻反制（例如對國會通過法案多次聲請覆議釋憲），甚或為爭取國會多數，以在野黨刪減總預算導致「無法施政」為由發動大罷免；為政治目的「當家鬧事」，透過罷免意圖提早改選，破壞憲政體制及選舉制度。

政府應正視的是，近期中美經濟、軍事對抗與川普關稅戰，引發全球供應鏈大調整，及能源政策、兩岸關係對經濟與國安的衝擊。工商業界曾以五缺（缺電、缺水、缺工、缺地、缺人才）、六失（政府失能、社會失序、立院失職、經濟失調、世代失落、台灣失去總體目標）來形容台灣政經環境，迄今仍未有效解決。美國商會二○二四年商業景氣調查報告關注地緣政治的變化，指出「兩岸是未來最重要、最需關注的政策」，其次「能源政策要確保穩定供電」；台灣應建立經濟持續繁榮所需的韌性，「需要加快經濟改革」、「應減少官僚主義」。目前經濟正處停滯性通膨，甚多中小企業已陷入經營困境，這些才是亟待政府解決的問題。

期盼朝野各黨別再惡鬥，終止全面罷免及反罷免，化競爭為合作，讓國家憲政體制能健全運作，以人民利益為依歸，為國家共創未來。