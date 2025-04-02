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當心大罷免對兩岸的蝴蝶效應

聯合報／ 戴世瑛／律師（台北市）

未來歷史或記載：「二○二五年台灣掀起『大罷免』運動。投票結果雖扭轉雙少數政府的不利局面，卻也顛覆了一向被世界公認為民主楷模的選舉制度。從此選罷投票頻仍、政局陷入動盪、建設內耗空轉、衝擊民生經濟。當權的○○黨挾資源優勢，連續利用該運動壓制在野，維持長期全面執政。○年○月○日共軍突宣布：『因發生導致台灣從中國分裂出去重大事變、和平統一可能性完全喪失，決依『反分裂國家法』採取非和平方式及其他必要措施…」。

我既非編劇，也非小說或預言家，更不願危言聳聽，看到上述假設情境成真。但經大膽推演，表面看似與兩岸無直接關聯的大罷免，一旦成案，其結局短期將改變國內政治生態，長遠或牽動台海局勢發展，由全民共同承擔苦果。復觀聯合報民調，四成七國人雖反對罷免行動，仍有四成三表示贊成，且目前進度已到二階段連署，難踩煞車。為此不得不杞人憂天，以升斗小民身分，表達如下擔憂。

首先，國安會前秘書長蘇起曾形容賴政府制定國安政策，常只用一隻眼睛和耳朵，只看（聽）國際、不顧大陸。如今針對綠營主導的大罷免，各界多僅關注在罷免與反罷免理由，及立院「朝小野大」是否被翻轉，忽略後續可能對兩岸的影響，不無短視之嫌。何況，包括民進黨團總召柯建銘批藍白為「中共尿壺」、曹興誠稱以大罷免「掃除中共地下黨員」、劉世芳轟民眾黨「吃台灣米、做中國鬼」等論述；不管如何荒謬又不合邏輯，正值台海兵凶戰危之際，只要對岸將之錯估誤判為挑釁，都有可能為劍拔弩張的雙方關係「添柴加火」。

其次，前立委郭正亮為反罷免助講時警告：若通過罷免，未來將失去言論自由，還可能進入兩岸戰爭，選民應擦亮雙眼。以近期賴清德總統定調大陸為「境外敵對勢力」、發布「賴十七條」全面限縮兩岸交流，加上民進黨政府驅逐陸配、約談接受陸媒訪問的教師、進行全民防衛韌性演練等針對性操作，不論主觀動機是否出於催化大罷免，客觀上已逐步營造出戰爭氛圍，將兩岸關係推往戰爭狀態，陸方旋即也在昨日以軍演與海警執法回應。故此番倘罷免藍委得逞，回復綠營「一黨獨大」，在欠缺國會監督制衡下，未來台海局勢可謂「禍福難料」。

古有明訓：「國必自伐，而後人伐之。」除如趙少康解讀前述民調，社會民意因大罷免業呈「兩極化」、不利團結外，我認為更大的隱患，在於少數人茍能藉法律漏洞推翻多數人的選舉結果，則國會定期改選制度就此遭到破壞，冤冤相報造成仇恨動員循環頻仍。部分民眾或因投票無效、選舉權毫無保障，轉而質疑民主價值，喪失對政權合法性的信賴與對國家的忠誠。

難怪前立委沈富雄說大罷免成功乃「違憲的作亂」，反之為「失敗的不流血政變」。屆時台灣內部的分化對立，恐無異於二戰前德語與捷語族群分裂的捷克，或俄羅斯入侵前烏語與俄語族群分裂的烏克蘭。鑑往知來，自我洞開門戶，如何能免於外來威脅？在巨大撞擊前，試問，有沒有人聽到那微弱的蝶翼聲？

台海 罷免

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