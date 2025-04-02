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共軍圍台軍演 藏美中交鋒

聯合報／ 馬準威／淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授

昨日中共再度無預警展開「圍台軍演」，此次除東部戰區陸、海、空三軍投入外，尚有火箭軍及中共海警參與演習。根據我國防部公布的消息，截至四月一日下午三時半，共軍海上兵力共計有十三艘軍艦、四艘海警船，以及山東號編隊八艘軍艦在鵝鑾鼻東南方二二○海里位置。除此之外，中共也運用短影音方式提升對台恫嚇。

中共官方的表態，有助我們理解中共的意圖。首先中共外交部發言人郭嘉昆針對美國國防部長赫塞斯在東京表態「美國將確保包括台灣海峽在內的印太地區擁有堅實、戒備、可靠的威懾力」，並指責中共的行為具「攻擊性和脅迫性」，其回應是：「美日軍事安全合作不得針對第三國，不得危害地區和平發展」、「在台灣問題上，我們奉勸美方個別人士，放棄『以台制華』的幻想」。就此看來，中共在意美國新政府採取「以台制華」路線。

另國台辦發言人朱鳳蓮表示：「軍演是對將大陸界定為『境外敵對勢力』、十七項策略等的嚴厲懲戒」，從這兩個線索，可斷定本次軍演的意圖在於，一方面表達對美國採取「以台制華」的不滿，另一方面針對賴總統提出「國安十七條」進行反制。

然而昨日離賴總統發布「國安十七條」已隔兩周，為何不是選在三月下旬就發動圍台軍演？刻意延後似有所考量。美國卡爾文森號航空母艦戰鬥群，曾於三月廿日與韓、日在濟州島附近進行演習；三月廿四日卡爾文森號回到關島，接著準備前往中東執行任務，並於三月廿八日出現在台灣東岸及菲律賓海。中共似在避開美國航艦在台灣周遭活動的期間，刻意選擇在卡爾文森號離開西太平洋後行動。此外，赫塞斯日前訪問夏威夷、關島、菲律賓，最後於三月卅日訪問日本，而中共「圍台軍演」選在美國國防部長離開亞洲後進行。看來，中共高度不滿美國的台海政策，但在執行軍演時機上又刻意避開敏感。

另美國貿易官員調查中共「第一階段」貿易協定落實情況，據已露出的官方消息顯示，中共並未達到美方預期的採購目標。美國貿易官員正在評估其他雙邊問題，包括美國是否應該取消對中的「正常貿易地位」，這影響相當於是被課徵三成關稅。雖然美中領導人最快可能在四月碰面，不過對此中共外交部發言人毛寧以「無消息」回應，這顯示美「中」在川普上台的兩個半月以來，對「關稅戰」如何收尾難達成共識。

由於中共應對美國總統川普格外謹慎，深怕「川習會」時，川普會給習近平當面意外，像是當年川普在媒體面前拒握德國總理梅克爾伸出的手一樣難堪，故在先期溝通未完善前，不會輕易鬆口「川習會」安排。此僵局下，中共不無以「抵近圍台軍演」增加籌碼、對美叫板的思考。

總體來說，在美國新政府的意圖不像拜登總統時期那麼明確時，各方還處於「摸底」階段；這使美「中」台關係變得詭譎。從中共外交部與國台辦的發言中可以看出，中共本次軍演意圖並非急於奪取台灣，而是對美、台宣洩不滿。基於美「中」台關係都還處於變動，對我政府而言，暫時嘗試保持低調，「讓子彈飛」或許才是良策。

中共 美國 軍演

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