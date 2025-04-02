川普拚第3任 自愚？娛人？

四月一日愚人節甫過，但全球都在關注川普總統會再如何愚弄世人。

川普就任以來，藉由關稅及保護主義等手段，脅迫全世界要讓「美國再次偉大」，更將四月二日訂為「解放日」，對各國加徵對等關稅，以振興自家產業，勢必掀起另一波全球的動盪。

川普是精明的商人，應知他的不確定性會造成天下大亂，卻仍一意孤行。上周三宣布解放日的稅率會寬容，但話鋒一轉要對外國進口汽車徵收百分之廿五關稅，同時威脅美國三大汽車製造商將工廠搬回美國，否則同等關稅伺候。消息一出，全球譁然。歐盟主席馮德萊恩譴責這項措施；加拿大安大略省長福特全力支持聯邦採取對美報復性關稅，日本則希望可豁免。皆反映出主要汽車相關產業出口國家的不滿及不安。

川普無視國內停滯性通膨，欲徵他認為可讓汽車工業再次偉大的關稅，然先受傷的卻是美國的汽車市場。據估計新關稅將使新車的價格上漲數千至上萬美元，令需求者打消換車的念頭，繼續使用舊車。對此，川普表示不在乎漲價，且鼓勵漲價，根本無視民生疾苦。

再者，川普應知純美國製造的車輛並不存在，就像美國國內不會有生產一架飛機所需零件的產業鏈一樣，即使將加、墨兩國的產品視為美國製造，整車也難超過百分之七十五是美國製造。除了半導體、汽車外，造船業是他下一個積極的目標。

川普正重塑全球供應鏈，想讓美國成為世界主要產業的製造中心，認為關稅可迫使外國與之重新談判新的貿易協定，亟欲打破既有的國際貿易規範，但操之過急，缺乏連貫且完整的計畫，先強勢後退讓，反覆的貿易政策引發美國企業極度擔憂，盟國強烈反彈，他如同放羊的孩子，是掩耳盜鈴的行為。

前美國貿易代表傅洛曼日前投書「外交事務」名為「中國已重塑國際體系」的專文指出，川普的經濟政策突然間像是在走中國過去十幾年的政策，是具有美國特色的中國政策，因為中國的民族主義國家資本主義已主導國際經濟秩序，華府已在北京的世界中，恐已無法制定遊戲規則，除非比中國還中國，否則難以制衡中國。

川普「仿中制中」的成效尚待觀察，但他似乎認為關稅壁壘可使製造業回流美國，卻忽略企業投資尋求的是可預測的政策環境，而不是朝令夕改的關稅兒戲，所以大多數國家可能會視何種關稅生效，會持續多久，謀定而後動。

決策者腦海中會有一幅計畫執行後的最佳景象，但成效只有在實際執行後，甚至數年後，才知道是否如其所願。與其說川普使美國再次偉大，不如說讓川普再次自大。川普依自己的想像規畫美國再次偉大的步驟，卻忽視再強大的國家無法抗衡團結的國際，反而會給予敵人翻身的機會。俄羅斯挺過俄烏戰爭的困境，西方圍堵中國出現漏洞，完全拜川普天下大亂所賜。

有鑑於川普的自大與不確定性，筆者不疑美，但疑川。川普的行為令人聯想毛澤東在大躍進失敗時所言：「天下大亂，形勢大好」藉以清除黨內反毛集團，也成為日後亂局中有機運的名言。然而，時代背景與政治體制不同，川普式的天下大亂不是自娛娛人，而是自愚愚人。

最後，希望川普說要競選第三任期是愚人節笑話。