理性治國 別讓罷免變內耗

最近立法院內外關於立委罷免的攻防激烈展開，尤以執政黨針對在野黨立委所發動的罷免連署最受矚目。綠營自去年大選後迅速重整組織，以罷免為政治反擊的戰略，標榜「以民意為後盾」，但實際操作中卻難掩報復與政治動員的色彩。根據聯合報最新民調，有四成七的民眾明確反對大規模罷免，贊成者則為四成三，社會意見呈現高度分歧，也凸顯罷免議題正導致社會對立日益加劇，讓社會再度陷入對立內耗泥淖。

罷免制度本為民主憲政體制中的一環，是民意監督代議士的合法手段。然而，當罷免從少數選區的不滿表達，演變為政黨大規模動員、互相角力的政治工具，原應理性運作的機制便遭扭曲；原本賦權於人民的制度，成了執政黨操作輿論、消耗在野能量的戰場，這不僅破壞代議制度的穩定，也將台灣脆弱的民主政治推向民粹邊緣。

如今社會已出現不少對「罷免濫用」的質疑聲浪，也引發不少選民對民主制度的失望，這正是朝野皆應警惕的訊號。

更令人憂心的是，罷免操作背後的社會動員效應，各陣營動用政黨資源積極下鄉說服、策動連署，甚至動輒發起集會聲援或抗議，極大地耗損社會資源；挑動群眾情緒的高張力作為，也使公共討論愈加對立。這種非理性的政治攻防加劇社會撕裂與信任流失。民主制度應引導政策競爭，而非成為鬥爭的工具，此不僅無益於公共政策的進步，更導致政治信任的崩解。

罷免風潮的興起，也反映出政黨互信破裂與民主文化的斲傷，當在野黨以罷免自保、被動反制時，執政黨更應「當家不鬧事」、謹守民主界線與制度精神，而非帶頭將制度工具化、政治化。動輒訴諸基層動員與對立策略，短期雖能激發支持者熱情，卻不利長遠治理與社會和解。執政者應以政策作為與民對話的橋梁，而非讓政治鬥爭繼續消耗民心。

執政黨唯有展現真正的治理能力與包容胸襟，提出具體可行、足以改善民生並推動國家永續發展的長期改革藍圖，才能翻轉社會觀感、重建政治信任；諸如健全社會住宅、因應少子與高齡化挑戰、推動產業升級、區域均衡發展等，皆應成為優先施政項目，方能凝聚共識、爭取人民認同，打造長治久安的國家。

民主政治的核心在於多元意見的包容與制度制衡，而非黨派鬥爭的無限上綱，亦非壓倒異己、報復在野。當罷免淪為政治手段，將使代議制度失去穩定性與連續性，也讓選民的民主信仰動搖。執政者若真心以民為本，就應讓公職民代專注於任期內履行承諾。唯有重建制度信任、減少政治鬥爭，才能終結這場政治內耗大戰，為國家社會開創真正的和解與進步契機。