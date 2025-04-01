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近代政經物語

聯合報／ 鄧豐洲／傳統詩人（台南市）

政績可數，無事生非。不顧民生，積極鬥爭。口說愛國，從中獲利。

意識至上，漸失人性。為己野心，製造對立。掌控司法，打擊異己。

徇私為己，苛求他人。寬以待己，嚴以律人。自可放火，禁他點燈。

賭不服輸，意氣翻桌。議事比武，國會沉淪。擴大解釋，傷人無事。

遮掩史實，思想改造。箝制言論，戒嚴籠罩。勤查水表，民生恐懼。

獨霸心態，排擠異類。成果歸己，有過推他。勢任我行，利他不行。

廟堂高位，正廉難現。仇恨治國，民心煩躁。遍布空網，邪論滿天。

燃氣能源，碳排難減。境內空汙，肺症居高。發電費高，連動物價。

宣傳熱烈，民困誰知。政策失誤，撒錢了事。重工基弱，科技外移。

毋求和平，樹立敵人。明分敵我，演習緊張。普通小事，牽連政治。

連辦投票，耗資費力。大罷免起，民心動盪。當家鬧事，社稷不安。

親民謙卑，勤政為先。為國為民，當官修行。工安食安，祈求平安。

司法 演習 食安

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