化解認同衝突 先遵憲再凝聚共識

中研院院士陳培哲等七十五位學者共同發表聯合聲明，批判賴清德總統就任後，妖魔化大陸及以戴紅帽子激化台灣社會對立，以民粹主義凝聚支持者向心力，裂解國家認同，呼籲應立即懸崖勒馬及消弭反中情緒。

歷屆民選總統及政府的兩岸論述，扁政府論及兩岸關係是特殊關係、馬政府認為兩岸非外交關係、蔡英文鞏固中華民國台灣，賴清德則深化互不隸屬。在民主社會中人民若主張戰爭固然不宜，但元首主張未遵循憲法，其效應更不容小覷。

首先，賴清德主政，國家認同更分歧及衝突。蔡總統主張在其任內，沒有人會因其認同需要道歉，但賴政府單方面不喜「兩岸同屬中華民族」、「台灣人也是中國人」論調，使自稱是中國人的公教人員、或稱大陸為祖國的藝人均面對政治壓力。但過去李登輝、馬英九總統皆主張兩岸人民同屬中華民族，蔡英文任陸委會主委時還曾在立院質詢時說她是中國人。若自稱具中國認同是犯罪，則他們是否要一併受罰？

其次，賴主政陷入兩岸事務治理危機。在兩岸論述及路線，賴政府運用權力論述指鹿為馬，標籤化九二共識是一國兩制，一中原則帶來戰爭；將主張九二共識者汙名化為中共同路人；與大陸有關利害關係人被影射為親中集團、賣台嫌疑人；主張兩岸交流及合作、和平發展，被誣衊化為在地協力者。賴總統以四成民意當選，卻以其個人意志運用權力主導政策論述，將政黨或不同政治意見原屬公民社會中的言論層次，上升至敵我矛盾、質疑競爭對手及其支持者的國家忠誠度，分化台灣命運共同體意識。這樣裂解台灣有利發展嗎？

最後，賴主政後台灣社會陷入系統性危機。賴採取更加堅壁清野、針鋒相對內政治理模式，深化台獨論述及設定兩岸交流的重重門檻。這不僅撕裂分化台灣社會、惡化政黨政治、族群對立，更造成國家認同衝突。若一再透過政治整肅手段，分化台灣社會，人為製造台灣社會對立及衝突，原本僅是台灣社會人民內部矛盾，恐上升轉化為敵我間矛盾。試問，一個團結的台灣，應對大陸尚不足，遑論是分裂的台灣？從硬實力來說，兩岸呈現不對稱權力結構；但就軟實力，台灣在自由民主人權市場尚可發揮燈塔效應。

國家領導人是政客或政治家，評價標準在於：是為自身政黨及個人政治利益計算，還是從台灣社會及國家未來發展前景，擘畫具前瞻、宏觀、長遠的戰略布局？建議賴總統應仿照李前總統，謹慎思考召開國是會議必要性，凝聚台灣共識，再提出兩岸共識，以化解兩岸分歧，建立和平穩定關係框架。計利當計天下利，應遵循憲政體制依法而治，並採取積極有效措施改善兩岸關係。