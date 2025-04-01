致意區老師 「不信人間耳盡聾」

筆者同事區桂芝老師，繼評論課綱成為新聞人物後，近日再度成為媒體採訪對象，掀起言論自由、教育中立、教師專業自主權與兩岸相關議題的爭論。

區老師因接受大陸央視邀約上節目談論中華文化、教育及回答兩岸議題見解，教育部行文北市教育局調查，湯局長說明學校調查認定無學生反映不妥，區老師亦未違反「教育中立」，基於尊重教師言論自由，已明確回覆國教署。台北市府對媒體表示捍衛民主自由與法治，尊重教師專業自主權及言論自由。

照說事情應就此結束，然而網路評論、談話節目等推波助瀾，再度延續言論自由與教育專業自主權等論辯。

新聞報導後，本校傳達室同仁電話接不完，人事室和秘書室的行政同仁亦然。每個人對於不同議題自有不同的切入角度和立場，看法仁智互見應是常態，惟可貴的是互相尊重。

在校園與區老師擦身而過或短暫交談時，以同事情誼打氣與致意。不同意見的校友態度殊異，有的在臉書表達不同意見，有的以卡片書寫「獨向高樓撞曉鐘，不信人間耳盡聾」，向區老師致意。

言論自由與教育專業自主權，在台灣是民主自由形成的可貴資產，奠定於自律與自省，我們必須珍惜與感恩。

幾年前筆者參加全國語文競賽教師組閩南語演說競賽，即席抽到的演說題目是「台灣追求言論自由的歷史」，思索後從蔣渭水及鄭南榕兩位先生談起，旁及施明德先生對台灣的貢獻，以知名的言論自由箴言「我雖然不認同你的見解，但我誓死捍衛你表達的權利」和個人自律為基底，並論述台灣追求言論自由的艱辛歷程。

政府對於人民的言論應秉持「到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村」的引導，不宜有「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧」的思維，期盼在自律和法治的前提下珍惜言論自由的可貴。

我在本校服務廿七年，知道同事兢兢業業於教學與班級經營的任務，課餘討論的幾乎是教學、命題評量、學生活動與輔導培訓等相關任務主題。以自然科為例，時數減少，授課內容仍豐富，必須善用課堂時間傳授知識與引導學習，才能較完整達成課綱的要求。

區老師的大學同學有感於她近日辛苦，捎給她一首詩：「黃河千年幾時清，桂芝已然招禍身。浪前易碎莫衝撞，留得青山報親恩」。

區老師「縱浪大化中，不喜亦不懼」的特質，自反而縮，她也回了同學一首詩：「滔滔逆潮洶湧久，泅泳狂濤本艱難。若做隨波逐浪客，怎生安穩過餘年。我自將心比明月，漫漫長夜不忍眠。」

區老師心中自有她正義公理的鏗鏘，以此呼應王陽明「起向高樓撞曉鐘，尚多昏睡正懵懵；縱令日暮醒猶得，不信人間耳盡聾」。