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科技.人文聯合講座／國人應該注意工業

聯合報／ 李家同

我國是一個工業國家，我們的經濟和工業有密切的關係。目前我們有一二四個工業和科學園區，如果這些工業和科學園區全部關閉了，可以想像我國會變成什麼樣的國家。世界上富有而安定的國家中，少數是靠天然資源的，絕大多數都是工業水準非常高的國家。反過來說，幾乎所有的貧窮國家，沒有一個是工業發達的國家。

遺憾的是，似乎我們的政治領袖和意見領袖，都整天在討論一些與政黨有關的問題，如果我們看晚間的政論節目，也從來沒有名嘴在談我國的工業。

我們首先應該注意大陸是非常重視工業的，他們在工業上的進步也應令我們提高警惕。大陸的市場非常之大，所以他們科技公司的產品很快地就有銷路，再加上政府的補貼，使得他們在工業上進步得非常之快。以汽車為例，的確大陸沒有勞斯萊斯、藍寶堅尼這一類頂尖而昂貴的汽車，但是他們在電動車以及電池方面的成就，實在令人刮目相看。

大家都會談論兩岸關係，卻都忽略了兩岸在工業上有競爭的問題。我們的確有過一些可以使我們感到驕傲的工業，但是有一些工業因為大陸的追趕而無法支撐下去，還有一些也面臨相當艱苦的挑戰。我們都知道不進則退的道理，但是在工業上求進步，必須大量投資在研發上。我國很多中小企業是缺乏這種資金的，政府實在應該更努力地設法資助工業界，使我國的工業能夠普遍地提高水準，這是當務之急。

工業與我國的經濟有關，也與國家安全有關。如果我們不注意土木工程，我們的高樓和橋梁可能會有問題；如果我們不重視電力系統，我們會常常遇到跳電；如果我們不注意環境工程，常常會有坍方，坍方可能造成嚴重的傷亡；如果我們不重視焊接，我們的潛水艇製造就可能有問題。

我們對工業不能過分重視股價，也不能完全講究產量；我們應該像歐洲很多小國一樣，他們的工業產品往往都是非常精密的。荷蘭只有一千八百萬人，可是他們在半導體設備上卻有驚人的成就；瑞士的人更少，但是他們在工具機方面卻有極端精密的產品。我們的工業應該向精密工業的道路前進。

我渴望政府能夠全心全意地注意我國的工業水準，不但知道自己在工業上的優點，也知道弱點。政府不要空喊口號，而要腳踏實地制定策略，以全面提高我國的工業水準。如果大陸的工業水準超過了我們，對我們是一個大災難。（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）

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