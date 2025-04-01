快訊

金秀賢公然說謊！交往15歲金賽綸嫩照曝：謊言不攻自破

陽光行動／震後一年，花蓮人還好嗎？

北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

聽新聞
0:00 / 0:00

全球瘋AI吉卜力 莫忘創作溫度

聯合報／ 趙哲聖／開南大學資傳系助理教授（桃園市）

OpenAI執行長奧特曼本人「始作俑者」，用自家產品ChatGPT生成「吉卜力風格圖片」，並設定為社群帳號的頭像炫耀。這樣的風潮化為「迷因」，吉卜力ＡＩ生成圖片在全球擴散，讓OpenAI工程師們撐不住，紛喊太過頭了。

ＡＩ協同的工具作用，已經是當前學習無法逃避的核心。這次「吉卜力迷因」造成創作藝術時的「近親繁殖」現象，藝術家的「原創」、創作者「再創」與參與者「指令創」，混雜在ＡＩ技術生成內容時，可能會出現創意趨於同質化的問題。這通常是因為ＡＩ模型基於相似數據集進行訓練，導致作品風格或內容缺乏獨特性。

首先，「風格重複」是指ＡＩ優先使用已證明受歡迎的特定風格或元素，然後眾人又大量輸入更多一樣的要求，而非探索新的創意。其次，大數據偏倚的訓練，ＡＩ只基於有限的數據資料，可能忽略了多樣化的文化或歷史視角，進一步加劇了內容雷同。

宮崎駿本人對ＡＩ生成的類作品，他除批評，更覺得ＡＩ缺乏人性與尊嚴。缺乏人性化「觸感」，ＡＩ創作雖然能模仿藝術，但可能無法真正捕捉人類創造的情感深度和獨特性。

但問題是，一般庶民大眾對藝術的「溫度」或是「感觸」，可以察覺？很難！藝術轉化為「迷因庶民化」後，變成只是「傳神」的表徵，ＡＩ似乎正好填空了這樣的現象。

可以說，ＡＩ藝術目前仍然依賴人類提供的規範、演算法與訓練資料，因此，它的創作更多是「工具式」的，未真正具備自主性。二○二四年ＡＩ元年後的ＡＩ，已提供強大的輔助工具，能激發人類的創意並擴展可能性。

然而用指令「創作」吉卜力大量插圖的人，若對動畫大師宮崎駿沒有基本的ＡＢＣ訓練，例如涉略其重要的作品集或經典電影，這些點滴主角人物的情感或意志；從浪漫主義、想像空間，到科技、自然與人類平衡的種種，如何能夠表達自身的觀點、情感和思想，成為一個「自主性」的創作者？

ＡＩ可以有趣或世俗化，但來去短快。如何加強數據集的多樣性？鼓勵透過ＡＩ的合作創作、對「本體」作品的致敬，包含閱讀、欣賞、再創作，這樣一來，你喜愛的東西才會更有廣度，不會都是「ＡＩ吉卜力公式下的吉卜力」啊！

吉卜力

延伸閱讀

OpenAI執行長自比「原子彈之父」奧本海默 游走各國政府之間急籲1事

擁典型矽谷創業家形象 ChatGPT之父奧特曼：我應該多去中國看看

《風之谷》第4週特典全台創舉「祕密花園香氛版」海報帶來嗅覺驚喜

宮﨑駿《風之谷》上映不到一週票房破2000萬！5個幕後故事：漫畫版更早問世，製作資金竟靠「賭博」？

相關新聞

科技.人文聯合講座／國人應該注意工業

我國是一個工業國家，我們的經濟和工業有密切的關係。目前我們有一二四個工業和科學園區，如果這些工業和科學園區全部關閉了，可...

言論自由紅線 誰說了算

陸配亞亞因言論被撤銷居留，北一女區桂芝老師央視受訪也受到陸委會關切，說要建議台北市政府判斷區老師是否合適教書，言論自由問...

全球瘋AI吉卜力 莫忘創作溫度

OpenAI執行長奧特曼本人「始作俑者」，用自家產品ChatGPT生成「吉卜力風格圖片」，並設定為社群帳號的頭像炫耀。這...

致意區老師 「不信人間耳盡聾」

筆者同事區桂芝老師，繼評論課綱成為新聞人物後，近日再度成為媒體採訪對象，掀起言論自由、教育中立、教師專業自主權與兩岸相關...

化解認同衝突 先遵憲再凝聚共識

中研院院士陳培哲等七十五位學者共同發表聯合聲明，批判賴清德總統就任後，妖魔化大陸及以戴紅帽子激化台灣社會對立，以民粹主義...

理性治國 別讓罷免變內耗

最近立法院內外關於立委罷免的攻防激烈展開，尤以執政黨針對在野黨立委所發動的罷免連署最受矚目。綠營自去年大選後迅速重整組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。