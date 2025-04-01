全球瘋AI吉卜力 莫忘創作溫度

OpenAI執行長奧特曼本人「始作俑者」，用自家產品ChatGPT生成「吉卜力風格圖片」，並設定為社群帳號的頭像炫耀。這樣的風潮化為「迷因」，吉卜力ＡＩ生成圖片在全球擴散，讓OpenAI工程師們撐不住，紛喊太過頭了。

ＡＩ協同的工具作用，已經是當前學習無法逃避的核心。這次「吉卜力迷因」造成創作藝術時的「近親繁殖」現象，藝術家的「原創」、創作者「再創」與參與者「指令創」，混雜在ＡＩ技術生成內容時，可能會出現創意趨於同質化的問題。這通常是因為ＡＩ模型基於相似數據集進行訓練，導致作品風格或內容缺乏獨特性。

首先，「風格重複」是指ＡＩ優先使用已證明受歡迎的特定風格或元素，然後眾人又大量輸入更多一樣的要求，而非探索新的創意。其次，大數據偏倚的訓練，ＡＩ只基於有限的數據資料，可能忽略了多樣化的文化或歷史視角，進一步加劇了內容雷同。

宮崎駿本人對ＡＩ生成的類作品，他除批評，更覺得ＡＩ缺乏人性與尊嚴。缺乏人性化「觸感」，ＡＩ創作雖然能模仿藝術，但可能無法真正捕捉人類創造的情感深度和獨特性。

但問題是，一般庶民大眾對藝術的「溫度」或是「感觸」，可以察覺？很難！藝術轉化為「迷因庶民化」後，變成只是「傳神」的表徵，ＡＩ似乎正好填空了這樣的現象。

可以說，ＡＩ藝術目前仍然依賴人類提供的規範、演算法與訓練資料，因此，它的創作更多是「工具式」的，未真正具備自主性。二○二四年ＡＩ元年後的ＡＩ，已提供強大的輔助工具，能激發人類的創意並擴展可能性。

然而用指令「創作」吉卜力大量插圖的人，若對動畫大師宮崎駿沒有基本的ＡＢＣ訓練，例如涉略其重要的作品集或經典電影，這些點滴主角人物的情感或意志；從浪漫主義、想像空間，到科技、自然與人類平衡的種種，如何能夠表達自身的觀點、情感和思想，成為一個「自主性」的創作者？

ＡＩ可以有趣或世俗化，但來去短快。如何加強數據集的多樣性？鼓勵透過ＡＩ的合作創作、對「本體」作品的致敬，包含閱讀、欣賞、再創作，這樣一來，你喜愛的東西才會更有廣度，不會都是「ＡＩ吉卜力公式下的吉卜力」啊！