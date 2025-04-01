言論自由紅線 誰說了算

陸配亞亞因言論被撤銷居留，北一女區桂芝老師央視受訪也受到陸委會關切，說要建議台北市政府判斷區老師是否合適教書，言論自由問題再度浮現，但言論自由紅線，到底誰說了算？

台灣言論自由不是天上掉下來的禮物，是包含外省文人、本省黨外人士，在兩蔣威權時代鋃鐺入獄犧牲自由換來的，柏楊六○年代主編「中華日報」副刊，翻譯大力水手漫畫，說卜派父子沉船流落至小島，島上只有兩個人，但兩人都要競選總統；就被特務以「打擊國家領導中心」的罪名判處十二年徒刑；時隔六十年，現在的人可能看不出此案端倪，惹禍的原因是當時蔣介石當家，太子蔣經國正準備接班，柏楊只因對時局不敏感，無端換來牢獄之災。

七○年代黨外活動興起，以黨外雜誌做為文宣管道，屢被警總查禁，就換個名字再出刊，屢禁屢出，現在民進黨內最強勢的派系「新潮流」，就是當時黨外雜誌的刊名，而鄭南榕的「自由周刊」也是眾多黨外雜誌之一，因刊登許世楷的「台灣共和國憲法草案」被拘提，他不願被捕，因此在辦公室點燃汽油自焚身亡，當時才四十一歲，「百分之百言論自由」也成了民進黨一路走來的主張和口號。

戒嚴時期言論及思想審查，上述例子只是斑斑血淚之一而已，隔了一甲子，台灣又再陷言論自由的爭執，言論自由看似抽象，但不能踰越法律禁制規定，言論不能牴觸刑法誹謗、侮辱的紅線，在戲院亂喊「失火了」，或向航空公司謊報「有炸彈」，也不能主張是言論自由，沒有模糊的空間。

但除了法律明確規範外，現在的台灣似乎又多了幾條紅線。

首先是國家安全，曾有綠委說亞亞言論是涉及國家安全，哇，一個從沒聽過的網紅居然可以一言喪邦，我們的「國家安全」會是如此脆弱不堪嗎。

言論自由與國家安全有一個著名的例子，二○○二年「壹週刊」封面故事，引用國安局機密公文，指稱李登輝總統任內非法挪用國安局經費新台幣卅五億元設立祕密帳戶；就引起言論自由與國家安全的討論；新聞報導是否危害國家安全，必須以「明顯而立即的危險」作為判準，也就是報導若帶來明顯而立即的危險，就是危及國家安全不能見刊，若沒有就應尊重新聞自由，當然「明顯而立即的危險」由誰說了算，還是有討論空間。

其次是普世價值，如煽動種族歧視、族群仇恨都是不能主張言論自由，對亞亞案，總統府的發言「鼓吹對台發動侵略戰爭、仇恨與強暴犯行，已經觸犯聯合國公約明確規範的犯罪行為」，就是這樣的立場，但所謂普世價值是會變的，而且由強國定義，中世紀的「君權神授」，十八世紀美國蓄奴，廿世紀初禁止墮胎、鄙視同性戀，在當時可都是普世價值，而今安在？時代在變價值也在變，蔣介石時代的「反攻大陸」，也是鼓動戰爭，在當時誰敢反對？

第三是民粹氛圍所凝聚的社會價值，如「抗中保台」，誰敢踩線，誰就不長眼，活該被起底、被約談、被驅離，亞亞和區老師就踩了這條線，來玩一個角色扮演遊戲ＲＰＧ，假設亞亞是美國白人嫁給台灣人在台灣定居，在LINE或臉書發文，鼓吹美中開戰、台灣獨立，試問結局如何？她會被驅離遣返嗎？會被以「鼓動戰爭」問責嗎？這就是台灣民粹氛圍，一切要求政治正確所形成的理盲，無法獨立思考，客觀看事情。

第四是國家忠誠，這是剛出爐的標準，熱騰騰的，是陸委會因應區老師事件，「提醒」教育人員須具「國家忠誠」，沒錯，對「國家忠誠」也是普世價值，問題是台灣國家認同混亂，兩蔣時代、李登輝時代、馬英九時代、民進黨時代，所描繪的國家圖象都不同，當老師的如何是好，難道誰當家就聽誰的，把憲法晾在一旁。

在台灣言論自由本來和呼吸一樣自然，曾幾何時，我們的言論自由，要掛上口罩自我檢查。