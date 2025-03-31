民進黨政治敘事陷阱 考驗台灣民主

近日，陸配劉振亞（亞亞）因被指武統言論遭限期離境，引發輿論爭議，也凸顯台灣社會對言論自由與文化認同的複雜矛盾態度。更值得關注的是，民進黨政府近年來強烈的抗中保台政策與輿論操作，是否已將台灣推向「準戰爭狀態」的危機情境？其透過特定敘事框架，將支持兩岸和平交流或認同中華文化的聲音邊緣化。這樣的趨勢不僅影響台灣的民主發展，也可能加深社會內部分裂。

從歷史與文化的角度來看，台灣的文化基礎深受中華文化影響。自明鄭時期以來，台灣承襲了儒家思想、漢字書寫系統與傳統節日，即便在日本殖民時期，台灣人民仍透過私塾與家族教育維繫漢文化。語言亦是重要的文化標誌，台灣的閩南語、客家語及官方語言國語（中文），皆源自中國各地的方言與官話體系。

然而，近年來的文化政策與媒體敘事，似乎有意淡化這些文化元素。近年來民調顯示，「台灣人」認同比例上升，而「中國人」認同比例下降，顯示教育政策與主流社會氛圍對文化認同產生極大影響。長期而言，民進黨政府的政治敘事策略，將部分主張兩岸交流的人描繪為「親中勢力」甚至「中共同路人」，這種趨勢可能導致認同中華文化的台灣民眾感到被邊緣化及疏離化，進一步加深社會對立。

言論自由是民主社會的核心價值。國際組織如「自由之家」與「無國界記者」均肯定台灣的新聞自由，但也指出部分媒體壟斷與政治干預的問題。若民進黨政府透過輿論操作，將所有主張兩岸和平交流的聲音視為異己，最終可能使台灣陷入內部極化。

此外，客觀地講，絕大多數人也都不贊同陸配亞亞的言論表現，認為她違背了兩岸民眾日常相處交流的慣有模式，對岸許多理性網民，對此也並不埋單。

歷史上，英國首相張伯倫在二戰前對納粹採取綏靖政策，而邱吉爾則主張強硬對抗。這一歷史對比常被用來論證民進黨政府「抗中保台政策」的必要性。

然而，兩岸情境不同於二戰時期的歐洲，兩岸問題涉及歷史、文化與地緣政治，無法簡單套用二次大戰時的國際關係思維。若台灣政府將強調和平交流的聲音比擬為「張伯倫式的軟弱」，而將對抗視為唯一選擇，恐非理性之舉。但這並不表示為了兩岸和平，台灣就必須放棄更充分的國防建軍準備，畢竟強有力的國防乃是兩岸和平的基礎。

面對當前政治氛圍，台灣社會應保持理性，避免陷入單一敘事框架。首先，言論自由應受到保障，不論支持統一或獨立的觀點，只要不涉及煽動暴力，都應享有發表空間。其次，應重新審視台灣的文化根基，承認台灣文化與中華文化的歷史連結，而非採取極端的去中國化政策。最後，社會應鼓勵理性對話，而非透過政治操作強化對立。

唯有在言論自由與文化包容的基礎上，台灣民主社會才能真正穩健發展。