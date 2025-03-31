因應川普2.0 陸論壇窺端倪

川普從元月廿號就職第二任總統迄今，接二連三揮出關稅大棒，由於其課徵關稅的對象不分盟友和非盟友，導致已搖搖欲墜的全球化經濟秩序進一步遭到衝擊。一般認為最可能遭川普逆全球化作為衝擊的中共，除在原先被課徵關稅基礎上被加增百分之十，以及近來八十家公司遭禁止購買美國技術外，尚未明確見到川普可能對中國採取的極限施壓政策；但一般評估此將逐步展現，甚至將於四至六月川習會面後方見端倪。中共理應有所因應，可從今年兩會結束後舉行的「中國發展高層論壇」和「博鰲亞洲論壇」窺見一二。

「中國發展高層論壇」於三月廿三至廿四日在北京舉行，共計有包括蘋果公司執行長庫克在內等八十多家外企代表與會，中共總理李強出席開幕式並發表主題演講。廿八日習近平更親自會見四十多位外企代表。

正如此次論壇主題定為「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」，中共試圖向重要外企宣達中國經濟成長動能仍然強大，對外開放政策不變、多邊主義不變，盼望外商相信中國，與中國同行，繼續投資中國。

至於「博鰲亞洲論壇」係於三月廿五至廿八日於海南島博鰲舉行。儘管習近平和李強並未親自出席，而是由中共國務院副總理丁薛祥主持開幕，但這場計有來自全球六十多國一五○○人參與的論壇，對中共未來外交趨向意涵的重要性不下於「中國發展高層論壇」。

其重要性顯示在川普2.0下，中共將轉而進一步深化亞洲區域經濟整合。在過去十多年，中共係通過全球化進程加速與擴大崛起，以致讓西方國際社會、尤其是美國感受其日益上升的威脅。川普甫上台就以關稅威脅巴拿馬，揚言要收回巴拿馬運河；此也迫使巴拿馬宣布退出一帶一路，同時香港富商李嘉誠旗下的「長江和記」集團，亦將巴拿馬運河兩個港口的經營權被迫出售給美國貝萊德集團；川普對巴拿馬的施壓，已導致中共在拉丁美洲的影響力遭到削弱。

換言之，中共全球化拓展範圍已遭制約，也迫使中共必須收縮，轉而鞏固亞太區域層面經濟整合。丁薛祥的主題演講因而是「共迎全球挑戰，共建亞洲家園」。中共尤其重視東協層面的區域經濟整合及一帶一路持續發展，此也成為此次博鰲論壇討論的重要焦點。

不過，川普不可能忽視富裕且經濟蓬勃發展的亞洲，上述以亞洲為中心的區域經濟整合，必不可免於川普以關稅與東亞各國進行雙邊談判、進行交易的挑戰和風險。博鰲亞洲論壇顯示的另一個中共因應川普施壓之外交趨向，是訴求全球南方國家之間的合作關係。早在去年十一月，習近平就曾向在巴西舉辦的「全球南方媒體智庫高端論壇」致賀信，此次博鰲論壇更進一步凸顯南方化色彩，多國政要就「全球南方：共商現代化發展新路徑」參與討論。

進一步言，中共通過主辦上述兩個論壇，表達對全球化的支持，反對單邊主義、貿易保護主義等逆全球化作為，從而試圖拉攏與聯合支持全球化的國家、資本家和各種力量，以反制川普的作為，減少自身未來可能的損失。