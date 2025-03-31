中影出身部長 不知怎救電影業？

文化部長李遠廿三日出席「人民是頭家」台南場政策開講，針對在野黨大砍文化預算，他拿出大碗公強調「我不是要飯的，我要把這個要飯的碗，變成台灣文化的聚寶盆」。作家小野的風骨已消失，變成官僚李遠了。他以前還是國民黨所屬中影公司培養出來的電影事業人員，沒想到為了官位背叛了理想。

民國六十八年成立的梅花戲院，宣告將在四月卅日熄燈；在繁華的大安區竟然無法生存，可見電影事業之艱困了。

奧斯卡日前頒獎，五十四歲的導演西恩貝克，以「艾諾拉」獨拿四座小金人；他在領取最佳影片獎項時，也感嘆現今電影環境的艱困，鼓勵大家多去電影院看電影。另外，以「粗獷派建築師」奪得最佳男主角的安卓亞布洛迪也說：「表演看起來很光鮮，但其實是一項很脆弱的職業」，兩人道盡了電影事業工作人員的困境。

看電影是筆者的喜好，一星期總會去電影院看兩三次電影；前陣子看到歷史悠久的台南真善美劇院、全美戲院陸續關門，心中很不捨。網友喊著要趁關門前包場支持，其實他們都是「子欲養而親不待」。

國內電影業近年來少有好電影出現，但其實國片也曾有風光時代，李安拍出「臥虎藏龍」、「飲食男女」、「囍宴」等好片，成為國際著名導演。現今台灣影視界許多人卻頹廢到只想靠政府補助，拍些符合意識形態的電影；某些電影爭取到文化部四、五千萬的補助金，卻只拍出票房四、五百萬的電影，只會迎合民進黨的意識形態；更有饒舌歌手公然說「我本來就是來要飯的，合法的飯你不要嗎？」

李部長過去是國片新浪潮電影時代提拔出來的「老中影人」，現在卻不知如何搶救電影事業。