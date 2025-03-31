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大罷免添仇恨 國家永無寧日

聯合報／ 張人俊／退役中將（新北市）

楚漢相爭，劉邦入關後勤政愛民，與民有約殺人者死，得蕭何、張良、韓信三傑遂得天下；反觀項羽力能扛鼎，驍勇善戰，卻強橫霸道殺人成性，坑殺趙卒四十萬人，僅一范增而不能用，八千子弟兵傷亡慘重，己身亦戰死軍中。為政者好逞凶鬥狠，結局又如何？

東漢光武中興，用名將馬援，每光復一城市，必築房以利民居、修道路以利民行，得民心者昌是也！唐太宗得魏徵，察納雅言，以民之所好好之，民之所惡惡之，成就了貞觀之治。經國先生勤政愛民、功在台灣，凡有良心者誰不懷念？

民進黨二次執政九年來一黨獨大，絕對的權力絕對的腐化；國家實已滿目瘡痍、遍體鱗傷，動搖國本恐非虛言。「大罷免」雪上加霜，政治敵對仇恨無以復加，人心望治卻永無寧日。期盼政治人物揚棄一己一黨之私，以民為貴、以蒼生為念，實屬天方夜譚！青天白日滿地紅，美麗的寶島台灣何處尋？哀哉！

殺人 罷免

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