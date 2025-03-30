禍起蕭牆 人人自危 4問賴清德

近日賴清德總統將「中國」定義為「境外敵對勢力」，並在此基礎上制定了包括恢復軍事法庭、限制兩岸學術與文化交流等十七項措施。人民質問其國安策略見樹不見林。國安問題的根源，首在民進黨的施政，無視自已禍起蕭牆，導致人人自危，相互鬥爭。

人民一問：民進黨為何違背憲法及相關律法，混淆國家認同與文化認同？

民進黨為追求台獨建國，不但否定自已是中國人，也不許他人認同是中國人，鼓勵人民勇於內鬥。在短時間內，警員因認為自己是中國人而遭記過、校長因「愛中國」遭調查、區桂芝老師因上大陸媒體批評賴政府遭約談，更有民眾拿著陸配亞亞女兒的照片到台南北區城隍廟神明前詛咒，上頭還用紅筆寫下「死」、「病重」。

人民二問：民進黨為何忘恩負義，從未對蔣介石與國民黨對台灣的貢獻有公允的評價？

蔣介石及國民黨為保衛台灣，建設台灣的努力與成就，早已被民進黨洗刷得一乾二淨。今年二二八，賴清德公開批判蔣介石為了確保來台灣統治犯下滔天罪行，他反而膜拜日據時代水利工程師八田與一，美化日本對台灣的殖民統治，隻字不提日本人殺害數十萬台灣人。

人民三問：民進黨為何不求訊息的真實，蒙蔽人民，騙取選票？

二○二五年中央政府總預算為二兆九千多億元，已是歷年來最高。但賴總統及各部會首長都帶頭說謊，亂貼在野黨標籤：指控藍白立委胡亂刪減預算，癱瘓國家運作，如此，誇大外部威脅來合理化內部治理上的一切權力擴張，挑起民怨，進一步以此為藉口對藍白進行「大罷免」，俾便規避立法院的監督，成就一黨專制。

人民四問：民進黨為何不搞好兩岸關係？

民進黨將「中國」定性為「境外敵對勢力」，其結果將是台灣變成監獄戰場。新加坡前外長楊榮文一再提醒，台獨將導向悲劇；新加坡前外交官馬凱碩也直言，有些台灣人一邊煽動台獨，一邊還在幻想獨立之後的日子，如果繼續走向「台獨」，那麼台灣不但不會變成一個獨立國家，反而會變成一座「監獄」。

可以說，國安問題的根源，首在民進黨的施政，無視禍起蕭牆，人民勇於內鬥。人民質疑：兩岸開戰，人民無辜，有必要犧牲生命，滿足民進黨的台獨幻想嗎？