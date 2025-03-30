聽新聞
0:00 / 0:00

禍起蕭牆 人人自危 4問賴清德

聯合報／ 吳榮鎮／大學教師（屏縣鹽埔）

近日賴清德總統將「中國」定義為「境外敵對勢力」，並在此基礎上制定了包括恢復軍事法庭、限制兩岸學術與文化交流等十七項措施。人民質問其國安策略見樹不見林。國安問題的根源，首在民進黨的施政，無視自已禍起蕭牆，導致人人自危，相互鬥爭。

人民一問：民進黨為何違背憲法及相關律法，混淆國家認同與文化認同？

民進黨為追求台獨建國，不但否定自已是中國人，也不許他人認同是中國人，鼓勵人民勇於內鬥。在短時間內，警員因認為自己是中國人而遭記過、校長因「愛中國」遭調查、區桂芝老師因上大陸媒體批評賴政府遭約談，更有民眾拿著陸配亞亞女兒的照片到台南北區城隍廟神明前詛咒，上頭還用紅筆寫下「死」、「病重」。

人民二問：民進黨為何忘恩負義，從未對蔣介石與國民黨對台灣的貢獻有公允的評價？

蔣介石及國民黨為保衛台灣，建設台灣的努力與成就，早已被民進黨洗刷得一乾二淨。今年二二八，賴清德公開批判蔣介石為了確保來台灣統治犯下滔天罪行，他反而膜拜日據時代水利工程師八田與一，美化日本對台灣的殖民統治，隻字不提日本人殺害數十萬台灣人。

人民三問：民進黨為何不求訊息的真實，蒙蔽人民，騙取選票？

二○二五年中央政府總預算為二兆九千多億元，已是歷年來最高。但賴總統及各部會首長都帶頭說謊，亂貼在野黨標籤：指控藍白立委胡亂刪減預算，癱瘓國家運作，如此，誇大外部威脅來合理化內部治理上的一切權力擴張，挑起民怨，進一步以此為藉口對藍白進行「大罷免」，俾便規避立法院的監督，成就一黨專制。

人民四問：民進黨為何不搞好兩岸關係？

民進黨將「中國」定性為「境外敵對勢力」，其結果將是台灣變成監獄戰場。新加坡前外長楊榮文一再提醒，台獨將導向悲劇；新加坡前外交官馬凱碩也直言，有些台灣人一邊煽動台獨，一邊還在幻想獨立之後的日子，如果繼續走向「台獨」，那麼台灣不但不會變成一個獨立國家，反而會變成一座「監獄」。

可以說，國安問題的根源，首在民進黨的施政，無視禍起蕭牆，人民勇於內鬥。人民質疑：兩岸開戰，人民無辜，有必要犧牲生命，滿足民進黨的台獨幻想嗎？

台獨 國安 民進黨

延伸閱讀

謝龍介挺桃園反罷免 高喊張善政做一事明年能再當選

趙少康評兩岸關係 轟賴清德「草螟弄雞公」才真正引武統

趙少康憂大罷免若成功 柯建銘就取代韓國瑜變立法院長

徐巧芯盼成藍白合反惡罷示範 黃國昌：民眾黨絕不袖手旁觀

相關新聞

名家縱論／為民進黨一黨獨大 找非洲藉口

民進黨顧名思義，應當是一個熱愛民主、尊重民主、捍衛民主，具有進步價值的政黨，但經過三度執政，特別是最近一連串的政治動作（...

大屋頂下／尹錫悅澤倫斯基合體 賴清德說清楚是否台獨

賴清德是尹錫悅和澤倫斯基的合體。

星期透視／請賴桑停止清洗德先生

當年經國先生推「三民主義統一中國」，展現的是對台灣「民主」的信心。晚年他開放黨禁、報禁，讓台灣的民主再向前一步。除了民主...

台灣民主正被嚴重侵蝕

過去來台陸客除觀光，也熱中收看台灣政論節目與社群媒體討論，展現對台灣言論自由的關注。然而，近期一連串事件卻讓人擔憂，台灣...

禍起蕭牆 人人自危 4問賴清德

近日賴清德總統將「中國」定義為「境外敵對勢力」，並在此基礎上制定了包括恢復軍事法庭、限制兩岸學術與文化交流等十七項措施。...

用腳投票！是誰綁住外送員的雙腳？

近期外送平台併購案之討論響徹雲霄，連勞動部也「參一咖」。不過將勞動力提供給外送平台的並非只有近年興起非典型就業型態的外送員而已，一般被僱用的如工程師、行政人員應該也都算在內，但為何外界討論「勞動權益」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。