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台灣民主正被嚴重侵蝕

聯合報／ 董保城／東吳大學法學院講座教授、政治大學法學院兼任教授（台北市）

過去來台陸客除觀光，也熱中收看台灣政論節目與社群媒體討論，展現對台灣言論自由的關注。然而，近期一連串事件卻讓人擔憂，台灣最引以為傲的言論自由，是否正面臨侵蝕？

網名亞亞的陸配因發表涉及兩岸統一及武力威脅的言論，被內政部以「危害國家安全或社會安定」為由廢止居留許可並要求限期離境；北一女教師區桂芝接受央視訪問，質疑賴清德總統將對岸定調為「境外敵對勢力」，教育部要求北市教育局調查是否違反教育中立或涉及國家主權、國家認同問題。

根據中華民國憲法與增修條文，國家主權定位就是中華民國的中國，將對岸定位為中華民國的大陸地區。增修條文中的「自由地區」，即為兩岸人民關係條例中的「台灣地區」（含台、澎、金、馬）。若依賴總統提出的「因應國安統戰威脅策略」，將對岸視為「境外敵對勢力」，是否與憲法定位有所矛盾？值得社會深思。照憲法增修條文前言「為因應國家統一前之需要」來看，我國並不承認對岸具有中華民國的國家主權，只視其為一個政治實體。更何況，若對岸真是敵對國家，兩岸為何仍保持密切的經貿往來與交流？這種矛盾令人質疑政府標準是否一貫。

另一方面，教育部近日以「國家安全」為由，限制台灣高校與若干中國大陸學校交流，如今又以「教育中立」為由，要求調查教師是否涉及國家認同問題。這是否已干涉學術自由與言論自由？令人擔憂。

區桂芝女士除了是教師，亦是公民，在課堂之外應享有言論自由。這樣的見解，各級教師本應根據憲法增修條文作岀類似的詮釋；哪怕意見不同者，也應該點出問題所在、各說並陳，交由公民思辨。若對賴總統「敵對勢力」的說法提出不同見解就遭調查，是否意味政府正以「政治信仰」凌駕憲法與法律？若政府認為現行憲法不符政策立場，應該依循正當程序修憲，而非透過行政措施限制異議聲音。

台灣的民主價值不僅體現在「自由民主憲政秩序」，也與每位國民息息相關。例如，國民口袋中的新台幣印有「中華民國」，國家主權的象徵不僅存在於憲政體制，也深植於社會運作的各個層面。如果「中華民國」不復存在，這些鈔票是否會成為廢紙？這些問題值得政府深思。

著名的言論自由箴言：「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利。」當前台灣對言論自由的限制，是否讓我們逐漸偏離民主的軌道？若民主社會連異議空間都容不下，台灣是否仍能自豪於自己的自由價值？我們應共同守護言論自由，避免重蹈歷史覆轍。

賴總統的宣示，幾乎已無疑義將對岸視為「敵對勢力」。然而，今日的對岸已是全球軍事與經濟大國，作為隔鄰的台灣，若將其定位為「敵對國家」，恐將加劇兩岸緊張情勢。歷史上，沒有強權會容忍周邊出現敵對勢力，此種定位可能讓對岸找到施壓甚至動武的藉口，對台灣的安全與發展帶來更大風險。面對當前局勢，我國應更審慎思考如何維護自身主權的同時，避免升高區域情勢，以確保國家安全與民眾福祉。

中華民國憲法 主權 言論自由

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