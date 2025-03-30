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星期透視／請賴桑停止清洗德先生

聯合報／ 游梓翔

當年經國先生推「三民主義統一中國」，展現的是對台灣「民主」的信心。晚年他開放黨禁、報禁，讓台灣的民主再向前一步。除了民主，台灣的另一個主要優勢，當然是經國先生和他的幹部如李國鼎、孫運璿，催生的台積電。

民主和晶片，成了這些年來，讓台灣驕傲的「德先生」和「賽先生」。

但現在「賽先生」有人來搶，可能優勢不保。而台灣的「德先生」，最近更是岌岌可危。賴清德總統正用他的十七條和各種配套，對台灣的「德先生」，展開「賴桑」的「洗滌人心」工程。

政治學術和實務上，有個概念叫「政治清洗」，指的是當權者用羞辱、解職、驅逐、監禁，甚至更嚴重還用暗殺手段，來「清」掉異己或潛在政治對手。「政治清洗」只有極權的地方有嗎？不是的。歷史上看，在號稱有「德先生」的地方，當權者同樣可能以民主之名，搞「準清洗」。

最有名的例子，就是美國五○年代前後的「麥卡錫主義」。那時的美國，風聲鶴唳，大搞「忠誠審查」，到處找「共黨同路人」，在政府、學術界和好萊塢，製造難以計算的迫害案例。大導演諾蘭去年得到奧斯卡最佳影片的《奧本海默》，不少情節仍在反省這美國歷史最黑暗一頁。

美國《憲法》有保護言論和出版自由的《第一修正案》，仍沒擋住「麥卡錫主義」，好在經過後來一些重要判例，包括一九五七年的《葉慈訴美國案》、一九六九的《布蘭登堡訴俄亥俄州案》，確認了保護言論自由的高標：如果只是鼓吹思想、提出主張，沒有著手實施，無法證明「明顯而立即的危險」，任何思想或言論，都受到言論自由保障。

在台灣，中華民國憲法十一條明文保障言論和出版自由，一九九一年刑法一百條廢除，歷年的大法官解釋，把言論自由和「強化民主」、「追求真理」、「監督政治」相連結，並且認定保護言論自由也包括保護「思想自由」。

執政的民進黨標榜自己是「民主進步」，過去宣傳「百分之百的言論自由」，經常引用鄭南榕的話，說「言論自由不是你給我說話的自由，而是我想說什麼就說什麼的自由。」

但現在當權後，賴桑開始「洗滌」，「百分之百言論自由」開始加但書了。葉菊蘭說「沒有主權獨立哪來百分之百言論自由？」不是說台灣本就主權獨立，所以不需要再搞台獨嗎？你們搞得我好亂啊。台南最近紀念鄭南榕，說要「自由造音」，但台北的賴桑，卻開始「思想審查」，「清洗」他不想聽見的「噪音」。

其實言論自由從來沒有「百分之百」的。但無論是百分之幾，言論自由一定包括包容和保護你所不喜歡，甚至討厭的思想和意見。如果只有你想說什麼就說什麼，別人卻不可以說你反對的話，哪算言論自由呢？

賴桑的十七條，加上綠營推動的大罷免，把對岸認定為「境外敵對勢力」，到處搞「忠誠審查」，在內部找敵人，隨便就給人安上「中共同路人」的帽子。親綠報紙最近還用〈境『內』外敵對勢力〉的標題寫社論。賴桑在做的，就是把兩岸搞成「準戰爭」，把台灣搞成「準戒嚴」，然後實現他真正的目的—對政敵「準清洗」，讓台灣「黑熊」化，清除「噪音」，於是大權在握、為所欲為，台灣只剩下綠色的聲音，他就能「自由造音」了，台灣將只剩下，被賴桑洗滌過的「綠能你不能」的民主。

請「賴」桑懸崖勒馬，停止「清」洗「德」先生！保住台灣的優勢，我想你不會希望歷史這樣記得你的。

（作者為世新大學講座教授）

美國 言論自由

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