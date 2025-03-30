大屋頂下／尹錫悅澤倫斯基合體 賴清德說清楚是否台獨

賴清德是尹錫悅和澤倫斯基的合體。

尹錫悅無論是否被罷免，皆已對韓國造成難以彌償的慘重創傷。蘇起教授認為，賴清德大罷免的可能發展，是為解構立法院反對勢力，替類戒嚴或宣布戒嚴作鋪墊。

澤倫斯基掉進美西方「反俄入歐」的陷阱，操弄納粹化政治，至今已落入「狡兔（俄羅斯）未死／走狗烹」的下場，美俄聯手要逼他下台。賴清德正帶領台灣踏著澤倫斯基的血跡前進。

一個尹錫悅就夠了，一個澤倫斯基就夠了。何況，賴清德是尹錫悅（摧毀憲政）和澤倫斯基（納粹化撕裂社會）的合體。

對賴清德在國家安全操作上的評價，遠見雜誌二十四日發表的網路民意調查頗具意趣，其主要發現如下：

①六十四％認為，川普執政對台灣「威脅大於機會」。②六十四％擔憂台積電「矽盾」正在崩解。③八十二點四％民眾「不相信」台積電赴美投資，美國從未對我政府施壓。④跟過去相比，七十六點二％民眾對美國「印象差」。⑤跟過去相比，五十八％民眾對中國大陸「印象差」。⑥六十八％民眾認同：台灣主權受到中國大陸挑戰。⑦五十六％民眾同意：政府努力維持兩岸關係，就不需要花那麼多錢買國防武器。⑧六十八％不滿意賴政府國安政策，推動兩岸和平僅得三十七點六分。⑨六十八點四％民眾對賴政府在國安議題的表現「不滿意」。⑩七十四％民眾認為賴總統的國安談話恐使兩岸關係更緊張。⑪七十點四％反對再實施軍事戒嚴。⑫逾五成憂慮兩岸三年內開戰，但近七成不願參戰。

以下是我對此項民調的引伸解讀，措辭露骨：

由①②③可見，「疑美論」已是台灣社會的濃重共識，認為川普執政對台灣是「威脅大於機會」。台積電事件是台灣在經濟面及國安面的重大損傷，美台關係已由過去的「保護」變成「挾持／勒索／剝削」，但賴政府未展現因應的能力。由④⑤可見，七十六％民眾對美國「印象差」，高於五十八％民眾對中國大陸「印象差」，美國給台灣的壓迫感有上升趨勢。由⑥⑦⑧⑨⑩顯示，民眾認知中國大陸對台灣主權的挑戰與威脅，但對於賴政府及賴清德本人在國安議題的表現有近七成及逾七成的不滿意，賴政府在推動兩岸和平的表現為三十七點六分。⑪顯示，七十點四％反對軍事戒嚴。由⑫可知，七成民眾不願參與兩岸戰爭，這是對賴政府「引戰」政策的抗議。再由⑥至⑫可知，民意認為，兩岸仍有和平之路可走，而賴政府及賴清德本人未盡促進及維持兩岸和平的國安責任，甚至已是破壞兩岸和平的主要因素。亦即，此項民調同時也呈現了濃重的「疑賴論」。

當下的台灣，正陷於「疑美論／疑賴論」交疊的內憂外患之中。

這項民調顯示，賴清德在今日國安危機下有一大盲點，即是：他顯在逃避亦無力因應「美國對台灣的壓迫及挾持」已與「中共對台灣的壓迫與威脅」同為台灣國安顧慮的大趨勢。而且，台灣愈被美國挾持，就愈無化解中共壓迫的空間。因為，美國的挾持，不但是要劫走台積電，且是若美國主導要把台灣打造成一隻「美國豪豬」，也就剝奪了台灣與中國大陸營造和平關係的可能性。這就是「挾持」。

說到這裡，可回到此項民調所呈現的最大疑問：兩岸有無和平之路可走？以及，賴政府與賴清德本人，有無盡到促進及維護兩岸和平的國安責任？甚至，賴政府與賴清德本人是否正是兩岸和平的障礙？

長話短說。就當下的台美中關係來說，關鍵因素只有一個，就是：賴清德究竟是不是台獨？

他是台獨，那是一種台美中關係。他不是台獨，那就是另一種台美中關係。

賴清德有責任向國人說清楚他是不是台獨。打個比譬：

賴清德的「東廠大法官會議」作成了「實質廢死」的決定，明顯違逆民意，於是法務部表演性地執行了一次死刑，表示並未「廢死」，這是自欺欺人；同理，賴清德明明在整體上操作台獨，只是以偶爾喊幾句中華民國的假動作、煙幕彈就想瞞天過海，這也是自欺欺人。

台獨是台美中三方的紅線。中共迄今一直將賴清德定性定位為台獨，甚至習近平還曾當面要拜登「認清賴清德和民進黨的台獨本性」。

面對中共說他台獨，賴清德要如何回應？一、回說：「我是台獨，在任何職務上不變。」二、「我不是台獨，不要亂貼標籤。」三、不說是，也不說不是。玩弄中華民國總統與台獨分子的兩面性。

賴清德好像持第三種對策。但這對台灣人民是極不公平也極不負責的。尹錫悅公開說，他因「要消滅在國會中那些不擇手段的親朝鮮勢力」，所以宣布戒嚴，這是言行一致；澤倫斯基亦公開主張「加入北約」，因此將國家帶進戰爭，可謂求仁得仁。賴清德當然有責任向台灣人民說清楚：我是不是台獨？台灣人民才能決定要不要跟你走。

否則，他如何回應為何六十八％不滿賴政府的國安政策？又賴政府推動兩岸和平為何僅得三十七點六分？這就是「疑賴論」。

因此，也就可看出大罷免的全貌。如今，朝野衝突的主因在兩岸關係。藍白族群的主體是反台獨，或主張兩岸和平競合。但賴清德卻將這個反台獨的族群打成「中共同路人／在地協力者」，因而也就把大罷免操作成「反共剿匪／清除內奸」。

但賴清德必須承認，就中華民國而言，台獨與中共皆要消滅中華民國，台獨正是中華民國的「境內敵對勢力」，才是中華民國的「內奸」。若說要為中華民國「清除內奸」，賴清德你要不要周處除三害？

賴清德不說清楚他是不是台獨，國家安全政策根本無從談起，台美中關係也無從談起。

因為，如前所述：賴清德是台獨，那是一種台美中關係；賴清德不是台獨，那就是另一種台美中關係。

試問：一個若是主張台獨吞噬中華民國的總統，用雷霆萬鈞壓路機式地粉碎輾壓一名據稱主張「武統」的陸配亞亞。這兩個人難道不正是半斤八兩的同路人嗎？這是多麼荒唐可笑的畫面？

亞亞離台噙淚向三個兒女說：「你們就是台灣的孩子，知道嗎？」但賴清德拆散了一家天倫骨肉。

本文也想告訴賴清德，你不要撕裂肢解了中華民國：「你是中華民國總統，知道嗎？」

台灣拒絕尹錫悅，也拒絕澤倫斯基。