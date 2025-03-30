名家縱論／為民進黨一黨獨大 找非洲藉口

民進黨顧名思義，應當是一個熱愛民主、尊重民主、捍衛民主，具有進步價值的政黨，但經過三度執政，特別是最近一連串的政治動作（不斷退回立法院多數通過的總預算案，不願接受國會少數的選舉結果、逕行推動大罷免等），證明民進黨這個名稱已成一大諷刺，因為它已不再信仰民主，而是一個退步中的民粹運動。當年挑戰威權、崇尚民主的反對勢力，在掌握政治資源，僅思打壓在野黨，限縮人民的言論和思想自由，令人擔憂其是否真的想消滅在野黨以獨攬政權。

個人研究的非洲，在上個世紀九○年代以前，有不少一黨獨大、甚至是不允許任何反對黨存在的國家，許多非洲領導人提出合理化的藉口。儘管這些主張似乎缺乏政治理論基礎，或與民主政治的政黨競爭本質有所牴觸，但其支持者仍堅信這些獨裁者的說法。

舉例來說，迦納獨立建國領導人，也是泛非主義倡議者的恩克魯瑪，在脫離殖民統治七年後的一九六四年宣布迦納為一黨政治的國家。恩克魯瑪認為多黨政治容易造成社會分裂，一個新獨立的國家需要所有人民的力量及熱情共同前行。如果人民的意志，透過民主程序強烈支持執政黨，因而造成反對黨的弱化，政府必須尊重人民選擇。恩克魯瑪強調政府不應違反多數人民的意志，分化授權。

象牙海岸的國父胡佛埃—波尼掌控權力卅三年間，他透過象牙海岸民主黨遂行一黨獨大統治，以大家長的身分分配資源，弱化國會及司法機構，剝奪地方政府權力，形成一人的威權治理。當被問到為何不推動多黨制度時，他的回答竟是反對勢力並不存在。

尚比亞第一任總統孔達在該國獨立、歷經多黨競爭八年後，於一九七二年宣布進入一黨政治。孔達主張如果尚比亞走多黨制，將會為尚比亞帶來大災難，因為這些政黨將會被反對該國持續追求自由的各種勢力利用，而他引入的乃是一黨參與式民主，完全忽略一黨政治與民主是兩個潛在相互矛盾的概念。

以推動非洲社會主義著稱的坦尚尼亞開國總統尼艾瑞，相當重視社會的和諧，認為多黨制會衝擊到脆弱的新獨立國家。他也強調民主，但認為不是僅西方的多黨制才是民主，一黨制更適合發展民主，因為唯有一黨專政，人民的民主權利才能獲得保障。

最早脫離法國殖民統治的漠南非洲國家幾內亞，在獨立之初選擇與殖民母國意識形態對立的社會主義。在位超過四分之一世紀的首任總統圖雷，強調一黨制是該國社會主義意識形態所要求者，這當然也符合蘇聯、中共、東歐、北韓、北越等共產國家的政黨體制，但重點是強調唯有一黨專政，才能遂行其意識形態的主張。

民進黨可以引用恩克魯瑪的論點，以「更大的民主」來包裝他的一黨獨大，它當然也會思考在罷免國民黨立委後，如胡佛埃—波尼一樣，宣布反對勢力並不存在。賴清德主席一定想借助孔達的「一黨參與式民主」，來美化其反民主的本質，也希望如尼艾瑞一般，強調唯有民進黨專政才能帶來民主。最後，儘管民進黨並不信奉社會主義，但圖雷意識形態凌駕一切的主張，與民進黨以推動台灣獨立為藉口徹底剷除反對黨的思維，還真有些邏輯上的趨同。

請問賴清德主席，如果民進黨想要一黨獨大，你會選擇以上五種論點的哪一個，來合理化你目前在台灣進行的政治操作，還是你五個都想選？

（作者為政大國關中心兼任研究員）