「罷XX=罷傅X」 多危險啊！

「罷免ＸＸ等於罷免傅Ｘ」？這樣混淆邏輯的話，近日居然成為連署罷免口號？我們是否自問過，這是「民主」嗎？

民主的前提是自由，民主要用法治來實踐。「口號」的目標是傅Ｘ，卻用罷免（另一區的）ＸＸ的手段來訴求，等於是刻意影響另一區選民的意志，不管他們認為自己區的ＸＸ該不該罷免。這樣跨區又強迫的作法，於法於理都不民主吧！

其次，行使罷免是認定當選人不適宜繼續履行職務，通常是行為乖張，不通常理；或者有道德瑕疵不宜代表選民。

然而公職代表行逕異常，到非停止職務不可，究竟不多。而民意代表的公共主張，不管是法案立場或預算增刪，往往是透過黨團集體表達。個人在過程中的看法可能大異於最後結果，又如何以協商過程發言來認定某人失職呢？

因此，在英國和日本，罷免權都有設限。只針對行政部門首長，對於多數議決的民意代表，則尊重當選人在任期內的個人意見，不會對其行使罷免權。

罷免權因對象而異，不代表英日民主制度不完整。反而是認清行政和立法兩類公職人員的權責不同，對選民的義務也不同。相對的，民主制度中行政立法分工制衡，選民託付給他們的任務不同，對他監督的作法也要不同，這才是公允精準的民主運作。

回到前述討論的口號，除了違反民主，還傳達了懲罰傅Ｘ的意味。懲罰傅Ｘ，一部分因為是國民黨立法院總召；一部分因為他親中的奇言怪行。前者把罷免當作政黨對決，先扳倒大咖；後者更把傅Ｘ的醜行投射到所有國民黨立委身上，讓罷免和「厭中」畫上了等號。

這麼一來，罷免權不再是選舉權的對照，罷免的對象和內容也不再是選舉的補救。罷免成了政黨對抗的新旗幟，罷免啟動新一波選舉，扭曲了原來選舉任期的意義。

細究民主的原貌，選舉為社會舉才，代表民眾推行或監督公共事務，要尋求賢與能，是正面的期待。罷免是不得已的，看到的是當選人的不是和不對之處，是負面的羅織。可以說選舉要揚善，罷免卻不免嫌惡。嫌惡很容易情緒化變成獵巫，加大仇恨造成分裂！可見罷免權本來就應該小心啟動，何況還鼓吹成「罷免ＸＸ等於罷免傅Ｘ」，讓罷免蔓延失控，真是何等危險！

台灣的民主是先賢血淚換來的，今天的成就也讓我們在世界上贏得識別。對岸習近平以專制效率炮製中國崛起，讓有些華人懷疑民主的重要。我們更要極力撼衛這個普世價值，讓民主，對照中國，就是台灣立國品牌。請聽到這個口號的朋友再想想：不要把隨意罷免當作是進階民主！不要把「大」罷免當作是台灣創新！