三嘆民進黨：不問蒼生 只管大罷免

民進黨立院黨團總召集人柯建銘帶著民進黨團三占國會議場主席台，封條貼滿、主席台前一個大大的「罷」字，再把綠營所要罷免的藍委頭像，踩在腳底，極盡嘲諷能事。看老柯在主席台前跺步，一副不可一世的身影。讓人不得不問：國會是民主殿堂，怎麼可以不尊重到如此下流情境？賴清德主席所領導的執政黨竟「自甘墮落」到如此境地，讓人一嘆！

老柯得意獨行，認定「大罷免大成功」，自鳴得意之際還要擺擂台挑戰韓國瑜與傅崐萁「釘孤枝」，全然不管周二與周五的院會目前正是總質詢時間，是要卓內閣上台做施政報告並接受立委質詢的，結果竟是執政黨團自家「杯葛」自家行政團隊，讓政府官員枯坐空等。賴清德總統，這是你所想看到的朝野同心協力、協商化解衝突與爭議的方法嗎？民進黨「自廢武功」到如此境地，讓人二嘆！

大罷免創造的就是大仇恨與大對立，立法院不顧民生議題、不管國家安危現況，罷藍委三十五席，迄今綠委也有八席面臨被罷，老柯自嗨自樂，一副不可一世的嘴臉，搶敲議事槌想當議長的迫切神情；怒擊手杖傷人，不但不道歉，反而嗆要被無妄擊傷的徐巧芯「去告啊」！

如今，在議場上指揮綠委杯葛藍白所提的兩公投案，完全都在為大罷免操刀，賴主席，你的團隊真的是在為國為民認真執政與議事嗎？還是只為了大罷免要大成功？忘了當你掀起大仇恨與大對立時，所有反彈效應都會回到執政黨自身身上。「不問蒼生，只管選舉」，讓人三嘆！

當老柯想要捲起千堆雪之際，國會議場不議事，綠營一心只想罷藍委、甚至有名嘴以「不要讓紅色勢力入侵立法院」這樣莫名又毫無證據的理由為號召；當北一女師區桂芝上大陸央視談話被檢舉，陸委會馬上出手「干預」教育，還要北市府「判斷區桂芝適不適合任教」；當內政部長劉世芳悍然送走陸配亞亞時，言論自由與人權完全被民進黨踩在國安大旗之下…。賴政府上台迄今十個月，對「中國」只有「去之而後快」的立場，「賴十七條」更是把中國列入「境外敵對勢力」，自己不斷在國內堆疊「仇中、抗中」氛圍，把「敵對勢力」暴漲到只剩下「非黑即白」，還要強迫全民接受「不抗中就是賣台」的二元邏輯。如此作踐自己、對中國「繪聲繪影」來嚇自己，結果就是徒然製造兩岸走向「兵凶戰危」的零和僵局。

民眾想說的是：大罷免只有帶來仇恨與對立，賴口口聲聲喊朝野團結，不放棄對立，怎麼可能讓全民團結一心？製造敵人容易，想創造和平與民主自由的生活空間，就該運用政治智慧來化解敵對。可惜賴和民進黨只看到大罷免，讓自己心胸狹窄，忘了這個寬廣的視野啊！