昔有鄭南榕 今有朕難容

四十年前尚處於動員戡亂戒嚴時期的台灣，從事黨外運動的鄭南榕先生，認為主張台灣獨立也是中華民國憲法保障人民言論自由的一部分，不願被逮捕的他最終選擇自焚身亡，享年僅四十一歲。後續效應促成了立法院修正中華民國刑法第一百條，以確保障言論表達自由，二○一六年行政院也核定鄭南榕逝世日為「言論自由日」，以彰顯捍衛言論自由的意義與價值。

沒想到全面民主化的台灣，政黨也已輪替了數次，社會竟然變成只能講獨立，卻不容談統一的聲音。

近日陸配亞亞遭強制遣返，或區老師言論遭民眾檢舉事件，都是相同套路。政府用大砲打小鳥，卻找不到適合的法律條文，莫非欲藉殺雞儆猴的手段炮製寒蟬效應，讓朝小野大的執政更得心應手？

回憶五、六十年代的學生作文，不管寫什麼內容，結尾只要套上一句「反攻大陸，解救苦難同胞」，絕對是「政治正確」的佳作。「一年準備、兩年反攻、三年掃蕩、五年成功」曾經是政府生聚教訓的最高指導。只因國際現實不允許如落日黃花，自蔣經國上任後口號改成「三民主義統一中國」，歷經李登輝主張「中華民國在台灣」演化成「特殊國與國關係」，到如今賴總統昭示「中國是境外敵對勢力」，兩岸儼然是互不隸屬兩個國家，卻顯然違背了就職宣誓的憲法意旨。

當下的台灣已成分裂的社會，一句順口溜「趕走核電送台積電台灣只剩大罷免」，真是悲哀又貼切，放眼國事蜩螗施政卻一籌莫展，市井小民連講個大白話都怕惹禍上身，算哪門子自由民主？