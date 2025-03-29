賴玩苦肉計 再提名大法官凶多吉少

鎩羽而歸後，總統賴清德敗而不餒，二度提名大法官。隨著大罷免節節升溫，明眼人都知道凶多吉少：國民黨不會成全；柯文哲因素不止，民眾黨夜奔敵營也難以想像。

賴清德這次記取教訓，提名的人選之中沒刑法學者。台灣刑法學界向來一面倒地抄襲德國那套死刑野蠻論，無人唱反調，不少甚至加入廢死聯盟。「前科紀錄」俱在，上次被提名者只能吹哨壯膽，硬說支持廢死。這次上榜的三名學者都是公法專長，無「案底」可查，想必會大剌剌地說：我個人挺死！至於檢察官出身者，職業立場就是求處重刑，要說支持死刑輕而易舉。

因此，再問被提名人的死刑態度就遜斃了，在野黨應該調整戰法。許宗力八年任內，凡是涉及政治利益衝突案件，大法官們都善盡「比特犬」角色狠咬國民黨。釋字第七九三號解釋就是典型例子：民進黨掌控的立法院通過不當黨產條例，把國民黨與所謂附隨組織的財產吃乾抹淨，不留骨頭。台北高等行政法院兩個庭法官看不過去，三度提出萬言書聲請釋憲。大法官們的回應卻是：條文字字珠璣，無懈可擊！救國團至今還深陷抄家滅門迫害之中，國民黨應該有興趣問問這些大師們對本號解釋的看法。

去年憲法法庭憲判字第九號是另一例：國民黨、民眾黨死命通過的法律，依據過去的釋字第五八五號解釋賦予的調查權，「比特犬」卻一口吞下，屍骨無存。公法專家怎麼看待這種昨是今非的法學見解？憲法訴訟法當然也應該是題庫內容。憲法法庭必然會處理，藍營立委必須抓住機會試探一下想當裁判官的人有何高見。

「唯智者能以小事大。」朝小野大，放下身段、拋出橄欖枝才是正途。遺憾的是賴清德的字典裡無妥協二字，政治認知停留在一黨獨大的八年美好時光裡。拿大法官人選提名來說，總統有提名權是沒錯，但反對黨過半，如何「整碗捧去」？府方先前徵求各界推薦人選，獨獨未行文通知在野黨，發言人的理由是：「包括前總統馬英九、蔡英文任內提名大法官，皆未函請任何政黨推薦人選。」所以馬規賴隨？開創新例不行嗎？

德國聯邦憲法法院的大法官提名制度一直都給各政黨建議權。法律沒明文，但是基民黨、社民黨早有共識，兩黨決定十六人中多數人選，剩下由自民黨、綠黨建議。不管誰執政，大法官出缺時按照配額補上。成員組成來自不同政黨，雖批評政黨分贓的聲音也有，但法院自然比較中立，贏得多數國民信賴。前年十一月，憲法法院作出一則判決，舉國震驚：紅黃綠內閣通過的六百億歐元追加預算案法律違憲！政府陷入危機，這也導致自民黨退出內閣，大選在上月提前舉行。試問：留德的許宗力，何時體會過這樣的釋憲精神？

賴清德玩的是苦肉計：他知道推出的是砲灰，國民、民眾黨不會通過（一、兩人選或許有可能），泛綠選民的仇恨值卻會爆表，大罷免第二階段就有譜了。若真的拋出橄欖枝，給在野黨建議權，憲法法庭開始學步獨立，往後哪來「比特犬」護主救駕？