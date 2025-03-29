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學生有接受多元思想的權利

聯合報／ 黃瑞彬／文字工作者（新北市）

近期，北一女中教師區桂芝接受大陸媒體訪問一事引發爭議，焦點在於她的政治立場及對國家領導人的批評。筆者認為，這個事件涉及更深層次的討論，即學生是否有接受多元思想的權利。

其一，北市府教育局的調查結果顯示，區桂芝老師在校內並未違反教育中立原則。教師的專業自主權應受尊重，而非受到政治力的干預。而言論自由是憲法保障的基本權利，區老師的言論雖引發部分人士不滿，但在民主社會中，人民有權利發表不同意見，這也是台灣引以為傲的自由價值。

其二，保障多元思想，有助於學生的思辨能力。保障校園內的多元思想，鼓勵開放討論，不僅符合一○八課綱精神，也能幫助學生更全面理解世界，也將增加學生的國際性競爭力。

其三，言論自由是一場持續的爭取。近期七十五名學者聯合聲明捍衛言論自由，讓人感慨，即使在民國一一四年，台灣仍需持續捍衛這一基本價值。國人應避免讓教育體制成為箝制思想的工具，且避免將國安成為侵犯言論自由的工具。

諾貝爾文學獎得主索忍尼辛曾說：「對一個國家來說，擁有一個講真話的作家就等於有了另外一個政府。」教育體制內的思想自由是社會多元性的關鍵，學校應是思想自由的最後堡壘。以伏爾泰的思想而言：我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你表達的權利。這句話雖然已成老生常談，但今日依然值得深思。

胡適也曾說：「教育是給人戴一副有光的眼鏡，能明白觀察。」台灣若要在國際競爭中保持優勢，必須確保教育體制能夠自由運作，讓學生在多元觀點的衝擊中成長，而非在單一價值的框架中被塑造。唯有維護言論自由與教育自主，才能真正培養出具全球視野、思考獨立、包容異見的新世代公民，達到「菩提達摩東來，只要尋一個不受人惑的人」的境界，這才是台灣民主社會最應珍視的資產。

區桂芝 言論自由

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