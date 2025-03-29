X世代看Z世代的青年節

一九四三年三月二十九日，青年團代表決議以這一日作為「青年節」，紀念民國元年在黃花崗起義犧牲的七十二位年輕的生命，以此鼓勵青年人擁有蓬勃朝氣，激發國人奮發向上的愛國情操。這段歷史幾乎四、五年級的國人，都耳熟能詳，也曾有過每逢三二九青年節放假一天，並熱烈慶祝的美好記憶。

當時二戰以後出生的Ｘ世代，年輕時在台灣受過完整的九年國民教育機會，受業於許多當年隨政府撤退來台的年輕大學生及教師們。成長過程的寒暑假，又可參加救國團舉辦的各樣戶外活動，上山下海任君選擇，平時還可以去學外文、學插花，甚至找「張老師」等機構心理諮商一番。在看似封閉與保守的年代，物資缺乏、訊息流通有限，但報紙上總有一半在報導國際新聞。青少年的穿著常常以學校制服為主，假日會邀一群好友外出郊遊登山或烤肉。校際間流行著編班刊，比賽誰文章寫得好！總之，那個時代的年輕人思想相對單純與二元化。父母、老師雖是打罵教育，但很少人會回頭埋怨或心懷怨恨。青年人目標比較明確，對於家事、國事與天下事，也經常關心！

相對的許多研究都顯示，當前出生於二○○○年前後的Ｚ世代，由於大多成長在網路盛行的年代，從小環境中充滿各種３Ｃ產品，一路上都活躍在網路世界中。仔細觀察Ｚ世代的年輕人，有幾個特徵：一、語言表達直接且坦率，不善於掩飾自己的表情。二、喜歡得到即時的回饋與具體獎賞。三、常常一心多用，隨時透過電子產品，進行休閒娛樂活動，從不關閉手機。四、長期在資訊爆炸中生活，比較有精神焦慮與憂鬱傾向，需要接受專業的心理輔導協助。

尤其，Ｚ世代每天面對大量的聲光影視，生活中充斥著不須深思熟慮的「速食資訊」及「短影音」，實體的人際互動與體驗機會愈來愈少。也因資訊超載，造成大腦超負荷現象，且害怕錯過任何一條訊息，出現擔心落單的焦慮感，與專家口中的「選擇悖論」（paradox of choice）等困境。由於每天都在做各種抉擇，包括：今天要吃什麼？外出要穿什麼？空閒時做什麼？各種看似簡單，卻因資訊太雜、選擇機會過多，讓Ｚ世代愈來愈困難作選擇。

大家都以為：在「供過於求」的時代，只要選擇變多了，就可提升個人的消費與生活滿意度！結果當選擇太多後，反而擔心做錯決定，會帶來損失，變得患得患失與不快樂。這些都值得不同世代相互理解。

每個時代中的每代人，都會有不同的課題與挑戰。唯一相同的是，在生命中最為寶貴的年輕歲月裡，要好好學習與享受青春，奠定日後讓生命發光發熱的基礎，也讓青春不要留白！