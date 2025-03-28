大罷免是戰爭與和平對決

兩岸敵意愈來愈高，過去我們一直以為大陸不可能武力犯台，即便廿年前中共的反分裂國家法就已明文揭櫫，會盡最大努力爭取和平統一，但不排除採取非和平方式遏止台獨。這些年來，國際間不斷提醒台灣是世界上最危險的地方，我們卻仍依恃美國保護，馬照跑、舞照跳。

或許是美方不斷示警，除了國防部將今年漢光四十一號演習首度設定「以二○二七年共軍犯台可能行動」為想定發展基礎；總統府「全社會防衛韌性委員會」昨天也召開第三次會議，同時在台南市進行首次「大規模疏散撤離及避難收容處所演練」，正副總統與各國駐台使節都南下視察觀摩。同時間，共軍則在昨天再次發動聯合戰備警巡，出動大批機艦出海。

我們與戰爭的距離究竟有多近？恐怕超出意料之外。

以親台著稱的美國國務卿魯比歐日前對台灣問題表態。他直言，台海關係目前非常脆弱，但美國目前政策與以往一致，認為台灣的地位不應以武力、勒索或脅迫等任何方式強迫改變，亦即暗示美國還是挺台灣。

只是魯比歐承諾美國對台灣的支持，時效多久？看看阿富汗與烏克蘭的殷鑑，再看看川普介入加薩停火後又是烽火連天，我們應該心知肚明。在台灣已經雙手奉上台積電、又繼續枵腹縮食籌措ＧＤＰ三％、五％、十％的鉅額國防預算，向美國獻上投名狀之後，安全真有保障？

台海的終局，從最近的發展看來，賴政府選擇了戰爭，必要的時候進行巷戰，寧為全國玉碎。賴清德總統宣布大陸是「境外敵對勢力」，對所有公務人員進行忠誠大調查，緊縮言論自由尺度，即將恢復軍事審判，甚至倡議成立國安法庭，提升國安三法的定罪率。

兩岸軍力懸殊，此時主戰，幾乎等同主降；在沒有外援下，台灣與大陸交戰必敗、敗則必降，敗兵之將沒有任何談判的籌碼。看看烏克蘭的慘痛例子，台灣唯一的希望是在戰爭發生前，透過和談避戰。

民進黨為了政權，不惜賭上可能踩到紅線，輕啟戰端，不惜冒著生靈塗炭的高風險；還要把主張和平的異議分子戴上紅帽子，打成共匪、打成中共同路人；更藉此激化對立，發動大罷免來扭轉國會少數的劣勢，以排除未來打算「類戒嚴」、恢復軍法，及以國安法庭箝制異議、打壓異己的障礙。

大罷免的動員讓人民彷彿吃了迷幻藥，在抗中保台的亢奮中，忘卻了政府在當下詭譎的國際形勢中，對打詐、關稅、台積電外移等問題，完全無作為的無能與怠惰。美其名為公民自決的大罷免，骨子裡卻是「戰爭與和平的大對決，為了下一代，我選和平、反惡「罷」！