台積「昭君和親」 賴總統怎療傷止痛

有人說，台積電董事長魏哲家日前到白宮見川普，好比李鴻章當年到日本被迫簽定喪權辱國的馬關條約，把台灣割讓給日本。兩人都有孤臣無力可回天的心酸與無奈。

我的看法略有不同，我認為台積電更像是「昭君和親」，漢元帝為了大漢和平，不得不將公主遠嫁匈奴，王昭君出塞，西出陽關。政府和台灣人民應明白，這是屈辱又無奈的歷史，不應有驕傲和喜悅。

魏哲家在川普身邊宣讀台灣晶片的「和親嫁妝」，把經國先生留給台灣人民的遺澤台積電，讓川普捧走「半碗」；我在想，怎能由一個質樸善良的企業家去面對政治老狐狸川普？直到賴清德總統和魏哲家一起舉行記者會，總算說清楚原因。我基本接受魏哲家「台積電赴美投資是基於市場和客戶的需要；在美設立研發中心不會動搖台灣根本」的說法，希望他說到也能做到。

我也認為，眼前最壞的狀況應僅止於此！原先最擔心的「川普逼迫台積電在美註冊，變成美積電」的連根拔起沒有發生。台積電只要根留台灣，仍有機會繼續壯大；且川普要美國再次偉大的做法簡單粗暴，台灣應避其鋒芒，不要步澤倫斯基後塵。但是，台灣經濟前途，自己卻無權決定，賴政府應知恥知病，有朝一日，台灣自己要能當家做主。除此，我認為賴總統與魏哲家的說明，仍有四點不足之處：

一、飲水思源，不能忘了經國先生。經國先生任用孫運璿、李國鼎等人開創台灣晶片產業，請張忠謀篳路藍縷創立了台積電。賴總統感謝了張忠謀、魏哲家、台灣科技人，卻遺忘了經國先生，其實可以再更大度些。

二、感覺心裡不踏實。魏哲家把台灣能給的都給了，但政府手忙腳亂、該要的沒有要到。比如，台積電大筆投資之後，台灣晶片出口美國，是否仍要課稅？台灣掏心掏肺，比未投資國是否有關稅優惠？

三、賴清德說「政府從未受到美國壓力」，其實並不可喜。畢竟川普曾有台灣是晶片小偷、搶走原屬美國的晶片生意、要對台灣晶片課百分之百關稅等語。這樣的粗暴言語，台灣人民都感受到壓力，政府怎麼會沒有壓力？

四、經濟部是企業海外投資審查單位，連經濟部長都表示「台積電要去談時，大家都不知道」，是事後才被告知。政府不能自毀長城，無論台積電赴美投資是否合理，先斬後奏都是嚴重疏失。

即便台積電對美投資是「昭君和親」、不得不為，賴政府如應對得體，則台灣倖免於難；反之，如果賴政府對晶片產業的外移處置失當，對台灣經濟造成持久傷害，賴清德和郭智輝都將難逃駡名。

如以經營面分析，以美國的高成本，台積電投資回收恐需十餘年或更久，期間充滿政治和經濟的變數。可以想像，如果不是川普以關稅相逼，根留台灣才是正確的選擇。眼前台灣最重要的，是認清現實、立即止損、療傷止痛，顧好自己，在險中求勝，並給賴總統五點建議：成立川普2.0經濟戰略小組、晶片產業政策應堅持台灣優先、政府應設法管制相關人才外流、應解開台灣人民對台積電「去台化」疑慮，以及設法讓台積電的台籍董事過半，以安台灣民心。