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「台灣有事」 民眾要撤往哪裡？

聯合報／ 吳斯懷／陸軍退役中將（新北市）
日本政府因應「台灣有事」，已制定沖繩離島居民撤離計畫。然而台海一旦開打，民眾如何撤離？撤往何處？ 美聯社
日本政府因應「台灣有事」，已制定沖繩離島居民撤離計畫。然而台海一旦開打，民眾如何撤離？撤往何處？ 美聯社

台海情勢升溫，戰爭風險逼近，日本政府因應「台灣有事」，制定沖繩離島居民撤離計畫，預定分六天撤離十二萬人。根據計畫，日本政府將出動自衛隊和海上保安廳船隻、民間渡輪和飛機，確保每天可運輸二萬人，運往福岡機場、鹿兒島機場，由九州和山口縣等卅二個市或町接收。為了維持原本的社區，政府決定將同地區居民疏散到同一個市町村。明年將實施疏散演訓，當局要求旅宿業者空出所有客房配合，旅宿業者也將提供疏散者食物和飲水。

請問賴政府，台海一旦開打，民眾如何撤離？撤往何處？目前賴清德總統的一連串施政，只看到朝著全民皆兵、全民備戰方向準備，虛浮的「加強社會韌性」演習就足以應付戰爭？看看烏克蘭、加薩走廊的人民面對戰爭的慘狀，上千萬人民流離失所、家破人亡，他們有聯合國維和部隊、國際人道組織協助，還有地方可撤離；台灣不是聯合國會員國，戰時維和部隊、國際人道組織能否進入台灣都不確定。

再說台灣四面環海、地狹人稠，島內空間無處可避難，海空撤離民眾是緣木求魚，政府是否打算全民死守台灣，戰到最後一兵一卒？問過人民嗎？政府高官及民進黨員是否應該簽署忠誠切結並公告周知，戰時與全民站在一起，絕不離開台灣！

人民不要戰爭，要和平發展、安居樂業，只有四成的民意支持的賴清德及民進黨請告訴全民，若台海發生戰爭，民眾如何撤離？撤往何處？

台海 戰爭 日本 民進黨 沖繩 賴清德

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