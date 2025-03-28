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衝罷免 只換來更大對立

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）
民進黨各縣市黨部與黨公職服務處轉為民主連署站，協助大罷免。 記者黃羿馨／攝影
民進黨各縣市黨部與黨公職服務處轉為民主連署站，協助大罷免。 記者黃羿馨／攝影

當台灣進入大罷免的時代，我們的生活都被迫改變了，因為這種全面性的政治活動顯然已經影響到我們的生活，即使是不關心政治的人也都感到不耐。因為立法委員無法討論民生相關的法案，而政府官員更是名正言順的以宣講之名荒廢政務，這樣的國家還有前途嗎？

記得每次在相關的調查中，政治人物幾乎都是最被討厭的族群。原本他們是在政治圈內鬥爭，如今大罷免引發的種種效應卻是讓他們公然跨出政治圈，對人民的日常生活造成重大衝擊；尤其為了達成執政黨大罷免的目標，許多單位傾巢而出，這樣的政府即使不引起更大的民意反彈，更讓人擔心的是大罷免結束之後，勢必引起更大的社會對立，到時候政府恐怕也沒有能力化解。

按照目前執政黨的氣勢，已經讓大多數政府單位無法置身事外，所以我們看到檢調公然出手、不分青紅皂白地搜索，甚至「小案大辦」，這不是配合大罷免，什麼才是配合大罷免？另外，教育部也在進行課程修訂，這究竟跟提升孩子學習力有什麼關係？更離譜的是內政部對待陸配更有明顯針對性，而這一切，只要想到「賴十七條」，似乎就變得合理了。

民進黨不甘心居於國會少數而發起大罷免，不管結果如何，國內原本對立的情勢一定還會再升高。而以賴總統的性格，只會「用更大的衝撞來解決可能的衝突」，根本沒有溝通與和解的可能，也不可能看到所謂的政治智慧，可預見台灣將處於更大的對立。

在國際局勢緊張的狀況下，如果缺乏朝野共識，真不知道台灣要如何順利度過危機？

政治家最重要的就是智慧，只有政客才會用蠻力；台灣需要的是政治家，只會用蠻力的結果是傷人七分、自傷三分。屆時無法收拾國內殘破的政局，難道主事者不該負絕大部分的責任？

執政黨 民進黨 社會對立 罷免 陸配

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