「零日攻擊」不也在鼓吹武統？

近日為了陸配亞亞（劉振亞）被指公開鼓吹武統一事，民進黨政府大加炒作，不惜祭出限期離境的處分、拆散兩岸婚姻家庭，也限縮了台灣人民思想與言論自由的憲法保障權利，引起七十五位跨領域人士發表公開聲明，向賴清德總統提出抗議。這種做法，已經明顯將台灣從高度自由民主的陣營，朝極權獨裁的另一端挺進，令人憂慮。

在此同時，筆者不禁想到去年在民進黨政府大力支持下，投入高達兩億多元新台幣資金，預計在今年播出的十集電視連續劇「零日攻擊」。該劇以假想的故事，講述在台灣舉行總統大選後，大陸解放軍藉故挑起對台灣的武力攻擊，以達醜化解放軍暴力殺害台灣人民與強化仇中教育的目的。

從這個角度來看，「零日攻擊」不也正是變相鼓吹武統、妨害兩岸應盡力維持和平現狀，保護人民生命財產安全的故意操作嗎？這難免令人產生「只准州官放火，不許百姓點燈」的疑慮。

事實上，如果我們回顧兩岸分立分治的七十五年間，大陸除了曾經砲擊隸屬於中華民國福建省的金門、馬祖外，尚未侵犯台灣本島，這是斬釘截鐵的事實。而大陸至今仍堅持「和平統一」為對台政策的基調，但並不排除在台灣走向台獨之際，以武力阻止台灣獨立。

如今，在民進黨政府毫不掩飾要走向台獨之時，已經造成兩岸情勢緊張，大陸機、艦不斷繞台的結果，讓台灣人民普遍產生兵凶戰危的危機意識。民進黨政府不但不思應如何有效緩和兩岸緊張情勢，反而變本加厲，更加惡化兩岸現狀，文化部補助拍攝了虛擬的「零日攻擊」電視連續劇，大幅增加了兩岸的不確定性。而今甚至驅逐陸配，難怪連眾多學者與中研院院士都要發表聯合聲明，反對民進黨政府的倒行逆施，真是其來有自！

其實，真正了解兩岸形勢的有識之士都很明白，以今日大陸的軍事實力，早已列身世界數一數二的強勢地位，而且對完成兩岸「統一大業」具有堅定意志與信念，民進黨政府應思考並帶領國家避免戰爭才是正途，也方能保護台灣人民生命財產的安全。

賴總統罔顧中華民國憲法明確的規定，將兩岸關係定位為「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」、將中國大陸定位為「境外敵對勢力」，坦白說，照此情形發展下去，恐逼大陸採取更強勢的舉措、甚至不惜動用武力，這就是台灣人民的選擇與宿命嗎？值得大家深思熟慮。